Ngày 22/12, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Bảo Uyên (63 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) án tử hình về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 6/2, Uyên và vợ là chị T.T.T.Tr. (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn liên quan đến kế hoạch du lịch. Trong lúc cãi vã, bị cáo đã có hành vi bạo lực khiến nạn nhân tử vong.

Bị cáo Uyên tại phiên tòa.

Sau khi gây án, Uyên tìm cách che giấu hành vi phạm tội, phi tang thi thể tại một số khu vực vắng người ở phường Sơn Trà và vùng biển Tiên Sa.

Đến ngày 10/2, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một phần thi thể nữ trôi dạt vào bờ biển khu vực (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ). Qua giám định, nạn nhân được xác định là chị Tr.

Những ngày sau đó, các phần thi thể khác tiếp tục được phát hiện tại tỉnh Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa) và đều thuộc cùng một nạn nhân.

Cơ quan tố tụng nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện tính côn đồ, man rợ, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sống của con người, gây hoang mang dư luận xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội Giết người với tình tiết tăng nặng đặc biệt.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình không cố ý tước đoạt mạng sống của vợ, khai rằng trong lúc xô xát, nạn nhân ngã đập đầu xuống nền nhà, sau đó bị cáo hoảng loạn, mất kiểm soát hành vi.