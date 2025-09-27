Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Vũ Phương Nhung (38 tuổi, trú tại xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Giết người".

Hiện trường vụ án tại đường nội bộ KCN Phú Hà bị phong toả để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: N.S

Cụ thể, vào 20h10 tối 26/9, tại đoạn đường trong KCN Phú Hà, phường Phong Châu, Nhung dùng dao nhọn đâm anh N.V.N (37 tuổi, trú xã Bình Ca, tỉnh Tuyên Quang) và vợ C.T.Y (30 tuổi, trú xã Liên Minh). Hậu quả anh N., chị Y. tử vong tại chỗ. Ngay sau khi xảy ra vụ án, lực lượng công an đã có mặt bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Vị trí Vũ Phương Nhung dùng dao sát hại anh N. và chị Y. Đến sáng nay, hiện trường vụ án đã được dỡ bỏ phong toả, các phương tiện lưu thông bình thường. Ảnh: Đức Hoàng

Một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm xảy ra sự việc, một đôi nam nữ đang đi xe máy trên đường thì bất ngờ bị người đàn ông điều khiển xe máy đuổi theo. Người này được xác định là Vũ Phương Nhung. Khi đuổi kịp, Nhung đã đạp ngã xe của đôi nam nữ rồi dùng dao sát hại anh N.

Thấy anh N. bị tấn công, chị Y. bỏ chạy. Tuy nhiên, chị Y. bị Nhung đuổi kịp và đâm tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Nhung rời khỏi hiện trường.

Xóm trọ cách địa điểm gây án trước đó của Vũ Phương Nhung khoảng 20km. Ảnh: Đức Hoàng

Sau đó, Nhung tiếp tục di chuyển bằng xe máy đến xóm trọ của một xí nghiệp tại phường Vân Phú, cách địa điểm trên khoảng 20km. Tại đây Nhung tiếp tục dùng dao đâm anh Đ. (40 tuổi). Hậu quả, anh Đ. tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Đây là xóm trọ với hơn 100 phòng, được chia làm nhiều dãy nhà, đa số là công nhân, người lao động có thu nhập thấp thuê. Nhiều người tại đây vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc anh Đ. bị sát hại ngay tại sân trong xóm trọ.

Một số người tại xóm trọ cho biết, vị trí Nhung dùng dao đâm anh Đ. là dưới gốc cây. Ảnh: Đức Hoàng

Đáng chú ý, nghi phạm Vũ Phương Nhung từng có thời gian dài sinh sống tại xóm trọ nêu trên và đã chuyển đi nơi khác vài năm nay.

Anh H., một người bạn thân của anh Đ. cho biết, thời điểm xảy ra vụ án mạng, anh Đ. đang ngồi uống nước ở sân xóm trọ cùng 2 người khác thì thấy Nhung xuất hiện. Nhung và anh Đ. nhận ra nhau, sau đó cùng đi ra phía ngoài.

Chỉ vài phút sau, anh Đ. ôm ngực đẫm máu chạy vào trong sân gần một gốc cây rồi ngã gục xuống.

Sau khi bị Nhung đâm anh Đ. chạy về phía phòng trọ được khoảng 50m thì ngã gục. Ảnh: Đức Hoàng

Đại diện xí nghiệp quản lý xóm trọ cho biết, anh Đ. quê ở xã Thanh Ba, đã làm ở xí nghiệp được hơn 20 năm, cả gia đình đã ở xóm trọ từ lâu.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, Vũ Phương Nhung và vợ C.T.Y. đã có 2 con (4 tuổi và 7 tuổi). Bước đầu cơ quan Công an xác định, do ghen tuông cho rằng vợ từng cặp bồ với anh Đ. và giờ đến anh N. nên đối tượng Nhung đã ra tay sát hại cả 3 người.