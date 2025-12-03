XEM CLIP:

Cụ thể, theo thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, vừa qua, trên địa bàn xã Hữu Lũng xảy ra vụ án giết người thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận, nhất là trên không gian mạng.

Căn cứ kết quả điều tra, để kịp thời định hướng dư luận, ổn định tình hình, Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về kết quả điều tra, khám phá vụ án.

Buổi cung cấp thông tin được tổ chức tại trụ sở Công an tỉnh Lạng Sơn (phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).

16h, hội nghị công bố thông tin chính thức bắt đầu. Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chủ trì hội nghị.

Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin tại hội nghị. Ảnh: Phạm Công

Theo Thượng tá Vũ Thanh Tùng, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, video mô tả vụ việc có dấu hiệu nghi vấn giết người gây hoang mang dư luận. Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an để đấu tranh.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định nạn nhân là Nguyễn Xuân Đạt (SN 1989, trú tại thôn Hậu Trung 2, xã Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên); đối tượng thực hiện hành vi giết người là Đoàn Văn Sáng (SN 1968, trú phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn), nguyên là Phó đội trưởng Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn.

Đối tượng Đoàn Văn Sáng. Ảnh: Bộ Công an

Khoảng năm 2020, Sáng quen Đạt qua nền tảng mạng xã hội. Vào ngày 25/1/2025, Sáng đã gọi điện thoại và thống nhất với Đạt để Đạt đến Đội QLTT số 4 – tỉnh Lạng Sơn (nơi làm việc của Sáng). Tại đây, Sáng đã thực hiện hành vi giết Đạt. Sau khi gây án, Sáng có nhiều hành vi tẩy, xóa dấu vết, phi tang thi thể nạn nhân nhằm mục đích che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan chức năng.

Cảnh sát phong tỏa lối vào Trạm Quản lý thị trường số 4, ngày 29/11. Ảnh: Đức Hoàng

Thượng tá Vũ Thanh Tùng cho biết: Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Giết người"; ngày 29/11, ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người" theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, VKSND tỉnh Lạng Sơn đã phê chuẩn các quyết định trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định.

Hiện nay, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục phối hợp, chỉ đạo các đơn vị liên quan quyết liệt đấu tranh, truy xét, mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định.

Bên trong Trạm Quản lý thị trường số 4. Ảnh: Đức Hoàng

Qua vụ việc này, Thượng tá Vũ Thanh Tùng - Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị cơ quan thông tấn báo chí và người dân thực hiện một số nội dung như sau:

Thứ nhất, các cơ quan báo chí, truyền thông tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo bằng nhiều hình thức nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh phản bác các đối tượng lợi dụng hình ảnh, vụ việc Đoàn Văn Sáng đưa tin sai sự thật, kích động bạo lực, gây hoang mang dư luận, vi phạm pháp luật.

Thứ hai, người dân tuyệt đối không chia sẻ, bình luận, lan truyền các video, hình ảnh tiêu cực, kích động bạo lực liên quan đến vụ án trên; mọi hành vi chia sẻ, đăng tải, truyền bá trái phép các hình ảnh, video nêu trên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật...

Thượng tá Vũ Thanh Tùng khuyến cáo: Người dân cần nâng cao nhận thức khi tham gia các hội nhóm, nhất là các hội nhóm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật trên không gian mạng, kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện vụ việc, dấu hiệu nghi vấn, các hành vi lệch chuẩn, bạo lực, vi phạm pháp luật...