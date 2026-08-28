Ngày 28/8, UBND TP Đà Nẵng cho biết, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” sẽ diễn ra tại Công viên APEC từ ngày 2-4/9, đúng dịp kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).

Thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người dân và du khách tại Đà Nẵng sẽ có cơ hội “xuyên không” trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Người tham gia sẽ được trải nghiệm không gian Quảng trường Ba Đình cách đây 81 năm, hòa cùng dòng người hướng về lễ đài, lắng nghe Tuyên ngôn Độc lập và cảm nhận không khí của ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, tự do.

Người dân tham gia trải nghiệm một chương trình bằng công nghệ VR. Ảnh: BTC

Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng tổ chức; Báo Điện tử VTC News và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng thực hiện, với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, UBND phường Hải Châu và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CDIT) thuộc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Việc tổ chức chương trình tại Đà Nẵng trong dịp Quốc khánh năm nay được kỳ vọng mang đến một hình thức trải nghiệm lịch sử mới, kết hợp giữa giáo dục truyền thống và công nghệ hiện đại.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội vào dịp Quốc khánh năm 2025, thu hút khoảng 35.000 lượt trải nghiệm. Sau đó, chương trình tiếp tục được triển khai tại Quảng Ninh vào tháng 9/2025.

Trong ba ngày 17-19/5/2026, tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), hơn 3.000 người dân và du khách đã tham gia trải nghiệm chương trình.

Mới đây, từ ngày 19-21/8, chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập (TPHCM), thu hút hơn 8.000 lượt người trải nghiệm.