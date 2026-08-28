Làng cổ Đường Lâm

Nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50km, làng cổ Đường Lâm là một trong những điểm đến được nhiều du khách lựa chọn ghé thăm vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Nơi đây không ồn ào, náo nhiệt và cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp trầm mặc và thân quen của cây đa, bến nước, sân đình - những hình ảnh gợi nhắc đến không gian làng quê Bắc Bộ xưa.

Không gian bình yên ở làng cổ Đường Lâm. Ảnh: Linh Trang

Đến tham quan làng cổ, du khách còn có cơ hội tìm hiểu những nghề thủ công truyền thống như làm kẹo lạc, bánh tẻ hay hòa mình vào trải nghiệm mới với hoạt động đi xe bò dạo quanh làng, cho bò ăn, vuốt ve hay “mát-xa” cho bò.

Điểm du lịch cộng đồng Mường Cốc

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60km, khu du lịch cộng đồng Mường Cốc (xã Mỹ Đức) sở hữu vẻ đẹp của một vùng bán sơn địa còn giữ được nhiều nét nguyên sơ với hồ Bai Bó, những cánh đồng lúa, đầm sen, núi đá vôi và các bản làng của đồng bào Mường.

Không chỉ có cảnh quan hấp dẫn, Mường Cốc còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của người Mường như tiếng chiêng, dân ca, Mo Mường, nghề thuốc Nam, nghệ thuật ẩm thực truyền thống và nhiều tập quán sinh hoạt được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nếu ghé thăm nơi đây dịp 2/9, du khách có thể tham gia 8 cung đường đạp xe khám phá bản sắc bản Mường, 2 tuyến trekking tìm hiểu thiên nhiên và cây dược liệu, cùng 8 chương trình tour trải nghiệm khác.

Đồng thời, du khách cũng đừng quên thưởng thức các món ăn ngon mang đậm văn hóa ẩm thực người Mường hay tham gia các trò chơi dân gian, trải nghiệm đêm Mo Mường và ngâm chân bằng lá thuốc.

Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

Dịp lễ 2/9 năm nay, làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam không chỉ mở cửa đón khách miễn phí mà còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.

Đặc sắc nhất là chợ phiên vùng cao với chủ đề “Cao nguyên mở hội” tại Khu làng dân tộc I. Nơi đây quy tụ khoảng 40 gian hàng tràn ngập sản vật địa phương và ẩm thực truyền thống phong phú như xôi màu, bánh cuốn vùng cao, thắng cố, rượu ngô… do chính đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao thực hiện.

Khách vui chơi và thưởng thức ẩm thực hấp dẫn tại làng. Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Đến với chợ phiên, du khách còn được xem múa Sư tử mèo của người Nùng - một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lúc 8h30 và 14h30 hàng ngày. Du khách cũng có thể tham dự chương trình dân ca dân vũ “Vui Tết độc lập” gắn liền với không gian trình diễn khèn Mông diễn ra vào các khung giờ 9h00 - 10h30 và 15h00 - 16h30.

Dịp này, 3 nghi lễ truyền thống nguyên bản cũng sẽ được tái hiện chân thực bao gồm Lễ cầu mùa của dân tộc Nùng (Cao Bằng) lúc 9h00 ngày 30/8 tại làng Nùng, trích đoạn Lễ rước dâu của dân tộc Dao (Cao Bằng) lúc 9h00 ngày 1/9 tại làng Dao và Lễ mừng cơm mới của dân tộc Thái (Sơn La) lúc 9h00 ngày 2/9 tại làng Thái.

Vườn quốc gia Ba Vì

Nếu bạn đang tìm kiếm không gian du lịch xanh mát để “trốn” phố thị trong dịp Quốc khánh thì Vườn quốc gia Ba Vì là điểm đến lý tưởng vì khoảng cách không quá xa, khí hậu lại dễ chịu, có nhiều trải nghiệm và chi phí phải chăng.

Tới đây dịp lễ, du khách có thể đến tham quan các địa điểm như nhà thờ cổ bỏ hoang, nhà kính xương rồng, biệt thự Pháp cổ, nhà thờ đổ hay đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, động Ngọc Hoa, khu quân sự Pháp...

Du khách cũng có thể thử thách bản thân bằng cách leo 500 bậc thang lên đỉnh núi tham quan Đền Thượng. Đây là nơi thờ Đức Thánh núi Tản Viên Sơn Tinh.