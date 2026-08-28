Dự báo trong đợt cao điểm từ ngày 28/8 đến 2/9, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ trung bình mỗi ngày khoảng 780 chuyến bay với 130.000 lượt hành khách.

Áp lực giao thông được dự báo chạm đỉnh vào ngày 28/8 ở chiều đi và ngày 2/9 ở chiều về, khi sản lượng khai thác có thể xấp xỉ 800 chuyến bay với 135.000 lượt khách mỗi ngày.

Hành khách đổ về nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất ngày đầu cao điểm nghỉ lễ 2/9. Ảnh: TK

Ghi nhận từ sáng 28/8, dòng người và phương tiện đổ về sân bay bắt đầu tăng cao so với ngày thường. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp và điều tiết kịp thời của lực lượng chức năng, khu vực đường dẫn, các sảnh đón trả khách và bên trong nhà ga không xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài.

Thủ tục check-in, soi chiếu an ninh diễn ra khá nhanh gọn, trật tự, không có cảnh chen lấn hay dồn ứ cục bộ.

Hôm nay (28/8) sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến đón 135.000 lượt khách. Ảnh: Tuấn Kiệt

Nhằm bảo đảm trật tự và hạn chế ùn tắc khu vực cửa ngõ, sáng 28/8, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất phối hợp cùng Phòng CSGT Công an TPHCM và các đơn vị liên quan chính thức ra quân triển khai các phương án chủ động phòng ngừa, xử lý sự cố từ sớm.

Thượng tá Phạm Hoàng Hồng Chuyên, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phát động ra quân. Ảnh: Tuấn Kiệt

Thượng tá Phạm Hoàng Hồng Chuyên, Trưởng Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, trong suốt thời gian cao điểm, các lực lượng sẽ phối hợp điều tiết giao thông từ xa, tập trung giải tỏa các điểm nghẽn tại khu vực đón trả khách và các tuyến đường kết nối xung quanh.

Công an cửa khẩu chủ động điều tiết giao thông, quyết tâm không để xảy ra ùn tắc. Ảnh: Tuấn Kiệt

Song song đó, Công an cửa khẩu cũng tăng cường tuần tra tại các khu vực công cộng, nhà ga, sân đỗ và khu vực làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ phối hợp siết chặt tuần tra, quyết liệt kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng dừng đỗ trái phép, chèo kéo, tranh giành khách tại sân bay.

Các đơn vị chức năng sẽ túc trực 24/7 để kiểm soát địa bàn. Những hành vi gây nguy hiểm cho hoạt động cất, hạ cánh như sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), chiếu đèn laser hay thả diều xung quanh khu vực sân bay đều bị ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Phòng CSGT Công an TPHCM sẽ phối hợp siết chặt tuần tra, xử lý dứt điểm các vi phạm tại sân bay. Ảnh: Tuấn Kiệt

Để giải tỏa nhanh dòng người làm thủ tục, các lực lượng chức năng tại nhà ga cam kết phối hợp mở tối đa công suất các làn soi chiếu an ninh.

Đại diện Tân Sơn Nhất khuyến cáo người dân nên chủ động có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chặng nội địa và 3 tiếng đối với chặng quốc tế. Hành khách cũng được khuyên nên ưu tiên làm thủ tục trực tuyến, hạn chế người thân đi cùng đưa tiễn và ưu tiên sử dụng phương tiện giao thông công cộng.