Chương trình tập trung vào chuyển giao kỹ thuật tiêu huyết khối và triển khai hệ thống Telehealth, qua đó nâng cao năng lực cấp cứu tại chỗ, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân vùng biển đảo.

Đảo Phú Quý nằm cách đất liền hơn 120km. Với đặc thù địa lý biệt lập, việc tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, đặc biệt trong cấp cứu đột quỵ, luôn là thách thức lớn đối với quân và dân trên đảo.

Thực tế cho thấy, nhiều gia đình đã phải vay mượn để có đủ 350-450 triệu đồng thuê trực thăng đưa người bệnh vào đất liền cấp cứu, nhất là trong điều kiện biển động. Chi phí quá lớn này không chỉ tạo gánh nặng cho người dân mà còn ảnh hưởng đến an sinh xã hội và định hướng phát triển bền vững của đặc khu kinh tế - quốc phòng Phú Quý.

Nhiều ca bệnh đột quỵ ở Phú Quý phải thuê trực thăng đi cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Trước thực trạng đó, Đặc khu Phú Quý đã chủ động kết nối với Bệnh viện Bạch Mai nhằm tìm giải pháp căn cơ cho bài toán cấp cứu đột quỵ tại đảo. PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng GS.TS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ đã thống nhất chủ trương hỗ trợ toàn diện về chuyên môn cho y tế Phú Quý.

Theo TS.BS Đào Việt Phương - Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, mục tiêu của chương trình là giúp y tế tuyến đảo có khả năng triển khai các kỹ thuật cấp cứu đột quỵ từ cơ bản đến chuyên sâu, trong đó có kỹ thuật tiêu huyết khối, tiến tới hình thành đơn vị đột quỵ tại chỗ. Đây được xem là “chìa khóa” cứu sống bệnh nhân ngay trên đảo, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương án chuyển tuyến bằng trực thăng.

Trong giai đoạn 2026-2028, Bệnh viện Bạch Mai sẽ triển khai gói hỗ trợ đồng bộ cho y tế Phú Quý, tập trung vào ba trụ cột chính.

Thứ nhất là đào tạo nhân lực: Bệnh viện miễn toàn bộ học phí đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại, lưu trú cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng của đảo ra Hà Nội học tập, thực hành chuyên sâu.

Thứ hai là kết nối chuyên môn không khoảng cách: Hệ thống Telemedicine hiện đại sẽ được tài trợ và lắp đặt, cho phép các bác sĩ tại Phú Quý hội chẩn trực tuyến 24/7 với các chuyên gia đột quỵ hàng đầu của Bệnh viện Bạch Mai, từ đó đưa ra quyết định điều trị kịp thời, chính xác trong “giờ vàng”.

Thứ ba là đầu tư trang thiết bị: Song song với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Bạch Mai, UBND tỉnh Lâm Đồng đã đưa máy CT-Scanner vào danh mục đầu tư công, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái cấp cứu đột quỵ tại đảo.

Việc nâng cao năng lực cấp cứu tại chỗ không chỉ giúp giảm gánh nặng chi phí cho người dân, bảo vệ “thời gian vàng” của sự sống mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân và du khách, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đảo Phú Quý.

Con gái nhanh trí cứu mẹ bị đột quỵ Quyết định rất nhanh của con gái đã giúp người mẹ thoát khỏi cửa tử trong cơn đột quỵ. Bệnh nhân bình phục hoàn toàn sau 5 ngày nhập viện.

Đột quỵ nặng khi nhờ chị gái giác hơi Giác hơi là phương pháp dân gian giúp giảm đau lưng, đau vai gáy, giải cảm và thư giãn cơ thể. Tuy nhiên, nếu thực hiện không đúng có thể tiềm ẩn những biến chứng nghiêm trọng.