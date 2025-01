Từ sáng sớm người dân ở Đồng Nai phải mặc áo ấm khi ra đường. Ảnh: Hoàng Anh

Sáng nay (13/1), không khí lạnh tràn về khiến nhiệt độ tại Đồng Nai giảm mạnh, xuống dưới 19 độ C - nhiệt độ hiếm gặp tại địa phương này.

Học sinh được mẹ đưa đến trường với áo khoác, găng tay và khăn choàng cổ. Ảnh: Hoàng Anh

Theo ghi nhận, tiết trời se lạnh từ sáng sớm khiến người dân ra đường phải mặc thêm áo ấm, đội mũ len hoặc quấn khăn để giữ ấm cơ thể. Các em học sinh được phụ huynh mặc cho áo khoác dày, găng tay và đeo khẩu trang khi đến trường.

Người dân co ro chờ mua đồ ăn sáng bên đường. Ảnh: Hoàng Anh

Chị Nguyễn Thị Lan, dừng bên đường mua ổ bánh mì cho biết, những ngày qua thời tiết se lạnh, nhưng sáng nay nhiệt độ xuống thấp nhất.

“Sáng nay ra đường thấy trời lạnh hẳn, có người quấn khăn choàng cổ kín mít. Ở Đồng Nai ít khi lạnh thế này, cảm giác như đang ở Đà Lạt vậy”, chị Lan chia sẻ.

Tại các tuyến đường đông đúc, nhiều người tranh thủ ghé mua gói xôi hoặc ly cháo nóng để cảm nhận chút ấm áp trong thời tiết lạnh.

Chị Diệu hơ tay trên xe xôi nóng để giữ ấm cơ thể. Ảnh: Hoàng Anh

Chị Diệu, bán xôi trên đường Đồng Khởi cho biết, sáng nay lượng khách ghé mua đông hơn hẳn mọi ngày.

"Thời tiết lạnh thế này, ai cũng thích ăn đồ nóng để ấm bụng. Từ sáng sớm đến giờ, tôi bán gấp đôi so với bình thường", chị Diệu chia sẻ.

Nhiệt độ trên ứng dụng điện thoại lúc 6h sáng nay tại TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ảnh: Hoàng Anh

Tương tự, theo dõi thời tiết trên điện thoại, nền nhiệt tại các khu vực như TP Biên Hòa và các huyện lân cận vào sáng sớm dao động từ 18-19 độ C.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, rạng sáng nay nhiệt độ thấp nhất tại các khu vực trong tỉnh dao động từ 16 đến 18 độ C. Đến 7h, nhiệt độ ở các khu vực Tà Lài 16,4 độ C, Trị An 18,4 độ C, Long Khánh 17,5 độ C, Biên Hòa 18,8 độ C.

Thời tiết hôm nay trời có mây thay đổi, đêm không mưa, ban ngày trời nắng. Đây được xem là đợt không khí lạnh khuếch tán mạnh nhất, ảnh hưởng rõ rệt đến thời tiết khu vực.

Trong hai ngày tới, nhiệt độ thấp nhất sẽ dao động từ 17 đến 20 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C. Từ ngày 16/01, không khí lạnh sẽ tăng cường trở lại.