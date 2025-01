Thời tiết TPHCM tháng 12, đã có ngày thấp nhất 20 độ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ đánh giá, trong tháng 12/2024, khu vực chịu ảnh hưởng chủ yếu của rìa phía nam khối không khí lạnh có cường độ mạnh và liên tục khuyếch tán xuống khu vực; phía bắc rãnh áp thấp ở khoảng 4-7 độ vĩ bắc, có lúc nâng trục lên phía bắc; bão số 10 xuất hiện trên khu vực phía nam của khu vục nam Biển Đông... Do ảnh hưởng những biến động trên, thời tiết TPHCM tháng 12, có khoảng 2-3 đợt mưa trái mùa với một vài nơi có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ giảm nhiều trên khu vực trong khoảng giữa đến gần cuối tháng với đỉnh điểm là dịp Lễ Giáng sinh có thời tiết khá lạnh vào ban đêm và sáng sớm. Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng tại trạm Nhà Bè là 26.9 độ, thấp hơn tháng trước 0.9 độ và dao động phổ biến từ 25.5-28.2 độ. Riêng ngày 22 thấp hơn hẳn, có giá trị là 24.8. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 32.6 độ, xảy ra trong ngày 25/12; thấp nhất là 20 độ vào ngày 23/12. Đồng thời, nửa đầu tháng có 2 đợt mưa trái mùa trên diện khá rộng kéo dài trong vài ngày với một vài nơi có mưa vừa, mưa to; nửa cuối tháng, mưa ít hơn với lượng mưa hầu hết là nhỏ không đáng kể.