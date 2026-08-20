Chiều 19/8 (tức mùng 7/7 âm lịch) nhiều người dân đến Khánh Vân Nam Viện (phường Minh Phụng, TPHCM) làm lễ Xá tội vong nhân, một nghi lễ theo tín ngưỡng Đạo giáo được duy trì nhiều năm tại đạo quán của cộng đồng người Hoa.

Lễ Xá tội vong nhân tại Khánh Vân Nam Viện diễn ra từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 7 âm lịch, với nhiều nghi thức như khai đàn, cầu siêu, phá cửa địa ngục và đặc biệt là lễ qua cầu.

Anh Dương Quang Lợi (phường Cầu Ông Lãnh) cho biết, mỗi cây nhang được xem như tượng trưng cho một linh hồn. Trong suốt thời gian hành lễ, người thân phải giữ nhang cháy đến khi nghi thức kết thúc, với quan niệm linh hồn tổ tiên, người thân sẽ nương theo nhang khói trở về với con cháu. Trên nhang còn gắn phong bao cùng lá bưởi và trắc bạch diệp, mang ý nghĩa ngăn ma quỷ đi theo các linh hồn.

Trước nghi thức qua cầu, ông Châu Huệ Bang, Trưởng ban Hội tự Khánh Vân Nam Viện, chủ trì nghi thức Xá tội vong nhân tại chánh điện.

Đạo sư Hân Bích cùng các đạo sĩ, đạo cô đọc kinh, thỉnh lễ để bắt đầu nghi thức qua cầu.

Trong Đạo giáo, tháng 7 âm lịch được gọi là "tháng cô hồn", là thời gian Diêm Vương mở quỷ môn quan xá tội, cứu những người đã chết đang chịu khổ tại các địa ngục trở về dương gian, phù hộ cho con cháu và có thể đi đầu thai kiếp khác.

Sau đó, dòng người tuần tự cầm theo bài của người thân cùng nhang chậm rãi đi ra ngoài sân thực hiện nghi lễ qua cầu. Đây là phần lễ quan trọng trong ngày xá tội vong nhân.

Người dân mang bài vị của người thân cùng nhang đi qua cây cầu được dựng trong khuôn viên đạo quán.

Theo quan niệm, cây cầu tượng trưng cho sự kết nối giữa dương gian và âm giới. Việc đưa bài vị qua cầu mang ý nghĩa dẫn các vong linh vượt qua cửa ải, cầu mong người đã khuất được siêu thoát.

Khi bước qua cầu, người dân rải tiền lẻ xuống phía dưới, theo quan niệm cúng cho các ngạ quỷ canh giữ cầu, giúp vong linh người thân thuận lợi vượt qua.

Chị Lan Anh ôm bài vị qua cầu để mong linh hồn của cha mẹ về với gia đình khi cửa ngục mở và sớm được siêu thoát.

Tất cả bài vị sau đó được đem hóa trong lửa, ở ngôi tháp gần cửa vào, kết thúc một tuần diễn ra lễ xá tội vong nhân.