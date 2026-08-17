Chính xác

Sự nhầm lẫn giữa “xá tội vong nhân” và “Vu Lan báo hiếu” chủ yếu xuất phát từ việc hai tín ngưỡng này cùng diễn ra trong tháng 7 âm lịch, đặc biệt là thời điểm Rằm tháng 7.

Theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch là thời điểm có nhiều hoạt động tâm linh, trong đó có lễ xá tội vong nhân gắn với tín ngưỡng Đạo giáo và lễ Vu Lan báo hiếu của Phật giáo.

Tuy cùng hướng đến việc tưởng nhớ người đã khuất, cầu mong sự bình an và thể hiện lòng nhân ái, nhưng hai nghi lễ có nguồn gốc, ý nghĩa và cách thực hành khác nhau.

Xá tội vong nhân trong tín ngưỡng Đạo giáo gắn với quan niệm về thời điểm Địa Quan đại đế cai quản, xét tội, giảm tội cho cả người sống và các vong linh.

Vu Lan báo hiếu trong Phật giáo bắt nguồn từ tích truyện Tôn giả Mục Kiền Liên cứu mẹ khỏi cảnh khổ, nhấn mạnh đạo hiếu, lòng biết ơn cha mẹ và việc tạo công đức hồi hướng cho người đã mất.

Vì cùng xuất hiện trong tháng 7 âm lịch nên trong đời sống dân gian Việt Nam, hai nghi lễ thường được tổ chức gần nhau, thậm chí kết hợp trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, về mặt nguồn gốc tín ngưỡng, đây là hai truyền thống khác nhau.