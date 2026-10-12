Trước đó, bệnh nhân có tiền sử viêm dạ dày. Khi xuất hiện cơn đau dữ dội vùng thượng vị, người bệnh được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn và chẩn đoán mắc nhiễm khuẩn huyết, viêm tụy cấp do tăng triglycerid cùng toan chuyển hóa nặng. Chỉ sau một ngày, diễn biến bệnh trở nên dữ dội hơn với tình trạng đau bụng tăng vọt, chướng căng, người đàn ông phải chuyển gấp lên tuyến tỉnh.

Tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, anh rơi vào trạng thái nguy ngập: khó thở liên tục, tím tái, nổi vân tím toàn thân, huyết áp tụt sâu phải phụ thuộc thuốc vận mạch, chỉ số SPO2 giảm còn 84% và áp lực ổ bụng vượt mức 30cmH2O.

Các kết quả thăm dò chuyên sâu như chụp CT ổ bụng, CT lồng ngực và xét nghiệm máu cho thấy hình ảnh viêm tụy cấp mức độ nặng, xẹp đông đặc thùy dưới hai bên phổi, cùng tình trạng suy đa cơ quan gồm tim, thận, gan và viêm phổi. Chỉ số mỡ máu Triglycerid tăng cao kỷ lục lên đến 43,7 mmol/l, gấp gần 20 lần bình thường, đồng thời phát hiện bệnh nhân mắc đái tháo đường với HbA1c ở mức 13,5.

Bệnh nhân trong những ngày nguy kịch. Ảnh: BVCC

Các y bác sĩ đã lập tức triển khai phác đồ hồi sức cấp cứu toàn diện và tích cực. Người bệnh được chỉ định đặt ống nội khí quản thở máy, thay huyết tương, lọc máu liên tục kết hợp lọc máu hấp phụ, dẫn lưu dịch tụy và dịch ổ bụng. Song song đó, các bác sĩ áp dụng liệu pháp insulin, dùng kháng sinh phổ rộng, thuốc vận mạch, bù dịch và điều chỉnh điện giải.

Sau khoảng hai tuần, sức khỏe người bệnh cải thiện rõ rệt. Anh không còn sốt, hết đau bụng, bụng mềm; các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng nhiễm trùng về bình thường, tình trạng suy tạng đã được cải thiện. Kết quả chụp CT ghi nhận thâm nhiễm quanh tụy, dịch tự do ổ bụng chỉ còn mức độ ít. Người bệnh được chuyển về Trung tâm Y tế huyện để tiếp tục điều trị.

TS.BS Hà Thị Bích Vân, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Chống độc cho biết, viêm tụy cấp do tăng triglycerid là một trong những thể bệnh có nguy cơ diễn biến nặng, có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt trên người mắc đái tháo đường. Việc điều trị đòi hỏi phải đánh giá toàn diện, kiểm soát nguyên nhân, đồng thời phối hợp nhiều phương pháp hồi sức nhằm hỗ trợ và bảo vệ chức năng các cơ quan.