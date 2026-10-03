Nhà văn, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu vừa nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim. Ông được can thiệp đặt stent kịp thời, hiện sức khỏe ổn định và dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Chia sẻ với VietNamNet, nhà thơ Lý Đợi cho biết nhà văn Nhật Chiêu vừa nhập viện cấp cứu do nhồi máu cơ tim.

Khoảng 5h sáng 2/10, khi đang quét dọn nhà cửa do trời mưa gây ngập, nhà văn Nhật Chiêu bất ngờ nhói ở lồng ngực. Nhận thấy tình trạng sức khỏe không ổn, ông lập tức báo cho vợ và người thân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông bị nhồi máu cơ tim và tiến hành can thiệp đặt stent.

Nhà văn Nhật Chiêu trên giường bệnh. Ảnh: Lý Đợi

"May là thầy Chiêu được đưa vào bệnh viện trong giờ vàng và có bác sĩ giỏi nên bệnh được kiểm soát tốt. Ông được phẫu thuật đặt 2 ống đỡ động mạch (stent) ngay tức thì, vài tiếng sau đã tỉnh và được chuyển ra phòng ngoài dưỡng sức”, Lý Đợi cho biết.

Sau khi được cấp cứu, sức khỏe Nhật Chiêu đã ổn định. Nhà văn có thể tự ngồi lên ăn uống, vệ sinh, nói chuyện… bình thường. Các bác sĩ thông báo nếu tình hình tiến triển tốt, ông có thể được xuất viện về nhà vào khoảng đầu tuần tới.

Lý Đợi kể thêm nhà văn Nhật Chiêu năm nay bước vào tuổi 75, cả đời sợ bệnh viện nên đây mới là lần đầu nhập viện và ở lại qua đêm. Ông không có con, sống cùng vợ và còn một người chị gái lớn tuổi.

Do vợ vẫn đi làm, người thân trong gia đình phải thay phiên nhau chăm sóc ông trong thời gian nằm viện. Nhiều học trò thân thiết cũng đến thăm, hỗ trợ việc ăn uống, sinh hoạt của nhà văn.

Nhà văn Nhật Chiêu có nhiều đóng góp cho nền văn học và các thế hệ sinh viên, học trò yêu văn chương.

Ở tuổi U80, nhà văn Nhật Chiêu vẫn duy trì việc sáng tác. Ông thường xuyên viết thơ, đăng những bài viết mới trên mạng xã hội và gửi tác phẩm cho những học trò, bạn bè thân thiết.

Nhà văn Nhật Chiêu sinh năm 1951, được biết đến với nhiều vai trò như nhà văn, nhà nghiên cứu, dịch giả và Giảng viên Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM. Ông có nhiều công trình nghiên cứu, sáng tác gắn với văn học Việt Nam và thế giới, đồng thời có ảnh hưởng đối với nhiều thế hệ sinh viên, học trò yêu văn chương.

Ở lĩnh vực sáng tác, Nhật Chiêu ghi dấu với các tập truyện Người ăn gió và quả chuông bay đi, Mưa mặt nạ, Viết tên trên nước, Lời tiên tri của giọt sương và tập thơ Tôi là một kẻ khác. Sau khi nghỉ hưu năm 2011, ông có thêm thời gian dành cho sáng tác, tiếp tục xuất bản nhiều tác phẩm và duy trì việc viết, nghiên cứu và tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm về văn học trong lẫn ngoài nước.

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