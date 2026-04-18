Được chẩn đoán có sỏi thận từ khoảng 1 năm trước, nhưng do chủ quan, ông T.V.H (48 tuổi, Hà Nội) không đến cơ sở y tế điều trị.

Theo lời kể, cách đây 5 ngày, trong lúc đang làm việc, ông H. bất ngờ xuất hiện cơn đau vùng thắt lưng, nhanh chóng lan xuống bụng dưới rồi đến vùng kín, kèm theo cảm giác buồn nôn. Cơn đau dữ dội khiến ông "nằm không thể, ngồi cũng chẳng xong" phải nhờ đồng nghiệp dìu vào viện.

Tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), kết quả thăm khám cho thấy tình trạng bệnh không còn đơn giản. Ông H. có sỏi bể thận phải kích thước 12×15mm gây giãn thận độ II; đồng thời có sỏi tại khúc nối bể thận - niệu quản trái kích thước 10×14mm. Đáng lo ngại, chức năng thận của bệnh nhân đã có dấu hiệu suy giảm.

ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành (phải ảnh) thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC

Trao đổi với PV VietNamNet, ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành, Phó Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu -Nam học, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) cho biết, sỏi xuất hiện đồng thời ở cả hai thận của bệnh nhân làm tăng nguy cơ tổn thương chức năng thận rõ rệt hơn. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, tắc nghẽn kéo dài và suy thận tiến triển.

Trước tình trạng này, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và quyết định can thiệp bằng kỹ thuật nội soi ống mềm tán sỏi thận bằng laser. Đây là phương pháp hiện đại, ít xâm lấn, giúp xử lý sỏi hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là thay vì can thiệp từng bên thận theo cách truyền thống, các bác sĩ đã lựa chọn xử trí đồng thời cả hai thận trong một lần can thiệp. Trong quá trình thực hiện, ống soi mềm được đưa theo đường tự nhiên của hệ tiết niệu, kết hợp năng lượng laser để tán sỏi thành các mảnh nhỏ, lần lượt xử lý từng bên thận. Sau can thiệp, kết quả kiểm tra cho thấy sỏi đã được loại bỏ hoàn toàn.

Bác sĩ Thành cho biết, cách làm này giúp giảm số lần phẫu thuật, tiết kiệm chi phí, đồng thời hạn chế nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh. Kết quả, ngay ngày hôm sau, bệnh nhân đã có thể đi lại gần như bình thường. Sau 2 ngày phẫu thuật, bệnh nhân được xuất viện.

Việt Nam nằm trong những nước tỷ lệ sỏi tiết niệu tăng cao

Bác sĩ Thành cho biết, sỏi tiết niệu hình thành khi lượng nước tiểu quá ít hoặc nồng độ các chất khoáng như canxi, oxalat và axit uric trong nước tiểu tăng cao, lắng đọng và kết tinh thành sỏi trong thận.

Theo thống kê, khu vực Đông Nam Á có tỷ lệ mắc sỏi tiết niệu cao nhất thế giới, dao động từ 5 tới 19% tùy quốc gia.

Tại Việt Nam, khoảng 2-12% dân số mắc sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm tới 40% tổng số ca bệnh. Nguyên nhân nước ta có tỷ lệ người mắc sỏi tiết niệu cao là do nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, cơ thể dễ mất nước qua mồ hôi, khiến nước tiểu bị cô đặc. Đây là điều kiện thuận lợi để các tinh thể muối trong nước tiểu bão hòa và kết tủa, hình thành sỏi.

Ngoài ra, nhiều thói quen sinh hoạt của người dân cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh như uống không đủ nước, chế độ ăn thiếu cân đối, ăn nhiều đạm, tiêu thụ quá nhiều sữa hoặc ăn mặn.

Bệnh nhân phục hồi sau 2 ngày phẫu thuật. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Thành cảnh báo, sỏi tiết niệu nếu không được theo dõi và điều trị kịp thời có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc nghẽn đường niệu, nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận. Đặc biệt, khi sỏi xuất hiện ở cả hai thận, nguy cơ tổn thương thận sẽ nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người dân còn có tâm lý chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo.

Vì thế, bác sĩ Thành khuyến người dân có 4 dấu hiệu này cần đi khám ngay:

- Đau vùng thắt lưng

- Tiểu buốt

- Tiểu ra máu

- Người đã phát hiện có sỏi.