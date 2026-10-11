MỸ - Người đàn ông 53 tuổi tử vong vì bị ngã khi xuống núi cao gần 4.000m ở California.

Nhân viên cứu hộ trên đường tìm người mất tích. Ảnh: Đội tìm kiếm cứu hộ Văn phòng Cảnh sát trưởng Mono

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng Mono, Brian Seibert được tìm thấy đã tử vong tại núi Mount Morgan North, bang California (Mỹ). Lực lượng cứu hộ xác định ông bị ngã từ vách đá khi đang xuống núi sau khi lên tới đỉnh ngọn núi cao khoảng 3.962m.

Trước đó, giới chức nhận được thông báo Seibert mất tích hôm 6/10, sau khi ông không trở về nhà như dự kiến.

Nhân viên cứu hộ trên đường tìm kiếm Seibert. Ảnh: Đội tìm kiếm cứu hộ Văn phòng Cảnh sát trưởng Mono

Lực lượng cứu hộ sử dụng chó nghiệp vụ, trực thăng và dữ liệu điện thoại di động để xác định hành trình của Seibert. Qua quá trình tìm kiếm, họ xác định Seibert đã leo theo sườn núi phía bắc và lên tới đỉnh. Ông còn ghi tên mình vào sổ lưu niệm dành cho những người chinh phục đỉnh núi.

Tuy nhiên, dù đã xác định được một phần hành trình xuống núi của Seibert thông qua dữ liệu điện thoại, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ông, theo Nypost.

Chiến dịch tìm kiếm phải cần đến sự hỗ trợ của trực thăng CH-47 Chinook, đưa các nhân viên cứu hộ đến độ cao khoảng 3.810m.

Trong quá trình rà soát, tổ bay phát hiện một dấu hiệu bất thường ở khe núi và khi tiếp cận khu vực này, lực lượng cứu hộ phát hiện Seibert đã tử vong.

Thi thể Seibert được đưa ra khỏi khu vực vào sáng ngày 8/10. Cảnh sát gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân, đồng thời cảm ơn các đơn vị đã tham gia hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ.

Chiến dịch tìm kiếm Seibert đã mất khoảng hơn 300 giờ làm việc, 20 thành viên đội cứu hộ tình nguyện, cũng như sự hỗ trợ từ một số cơ quan nhà nước và địa phương khác.

Hành trình lên đỉnh Mount Morgan North được đánh giá là rất khó khăn. Người leo núi phải di chuyển khoảng 16,7km, chinh phục đỉnh núi cao rồi quay trở về. Ngọn núi tọa lạc trên địa hình hiểm trở với đặc điểm là những bãi đá tảng, khe núi dốc, sườn dốc không ổn định, vực sâu khuất tầm nhìn.

Cũng trong tuần này, Kalem Peter Kazarian, 52 tuổi, từng xuất hiện trong chương trình của truyền hình, đã tử vong sau khi cố gắng leo núi Mount Whitney, thuộc dãy Sierra Nevada.



