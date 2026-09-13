Sáng 13/9, UBND phường Sông Cầu cho biết, cơ quan chức năng vừa tìm thấy cháu Nguyễn Gia K. (SN 2020) sau gần một ngày mất tích. Bên cạnh cháu là một chú chó được gia đình nuôi 2 năm nay.

Bé K. được tìm thấy trên núi, bên cạnh là chú chó được gia đình nuôi 2 năm. Ảnh: MM

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 12/9, bé K. (có biểu hiện chậm phát triển) rời khỏi nhà ở TDP Long Hải Bắc, phường Sông Cầu.

Thời điểm rời nhà, bé K. mặc áo thun xanh dương đậm, quần đùi xanh đen và đi dép nhựa màu xanh. Đặc biệt, đi cùng bé có một chú chó màu đen. Ngay sau đó gia đình đã trình báo và tổ chức tìm kiếm nhiều khu vực xung quanh.

Chú cho theo cậu chủ 10km. Ảnh: MM

Đến khoảng 9h ngày 13/9, bé K. được phát hiện trên một khu vực núi cao, cách nhà khoảng 10km. Khi được tìm thấy, sức khỏe của bé bình thường.

Điều đặc biệt khiến mọi người xúc động là chú chó vẫn ở bên cạnh bé suốt đêm trên núi và không rời cậu chủ.

Theo gia đình, chú chó màu đen này được gia đình chăm sóc khoảng 2 năm và rất quấn quýt với các thành viên. Nó thường xuyên đồng hành cùng bé trong sinh hoạt hằng ngày và bé K. cũng rất yêu quý con vật.

Trong lúc bé rời khỏi nhà, chú chó tiếp tục đi theo và kiên trì túc trực bên cậu chủ nhỏ cho đến khi được tìm thấy.