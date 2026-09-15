Mất tích 26 năm, diện mạo hiện tại của "tiểu thư" Bắc Kinh gây chú ý. Ảnh: SETN News

Sun Meihua, còn biết đến trên mạng với biệt danh “Chị Meihua", mới được anh trai đưa trở về Bắc Kinh (Trung Quốc) sau khi xét nghiệm ADN xác nhận 2 người là anh em ruột.

Tiểu thư thành phố mất tích

"Cô tiểu thư" sinh năm 1968 tại Bắc Kinh và xuất thân từ gia đình có điều kiện tài chính tốt. Bà được bố mẹ cho học đại học, thông thạo tiếng Anh và được đào tạo múa ba lê cũng như khiêu vũ khi còn trẻ.

Bà mất tích vào năm 2000, khi khoảng 32 tuổi. Gia đình đã tìm kiếm bà trong nhiều năm nhưng không có kết quả. Cha của bà Sun qua đời mà vẫn chưa tìm được con gái. Trước khi qua đời, ông đã căn dặn con trai tiếp tục tìm kiếm em gái.

Tình cờ được phát hiện tại ngôi làng

Tháng 4/2026, Sun tình cờ được một blogger có tên “Chuxin” gặp tại ngôi làng ở nông thôn tỉnh Sơn Đông.

Chuxin chú ý đến Sun vì bà đang ở một mình, cách nói chuyện có phần lẫn lộn và dường như cần sự giúp đỡ. Bà Sun nói với blogger này rằng mình không phải người Sơn Đông và từ lâu mong muốn tìm lại gia đình.

Được biết, bà Sun đang sống cùng một người đàn ông lớn hơn mình khoảng 20 tuổi. Một số người dân địa phương cho biết, bà từng sống trong điều kiện khó khăn.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động tháng 5, Chuxin đăng video về bà Sun trên nền tảng Xiaohongshu, kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm kiếm người thân của bà.

Dù gặp khó khăn trong giao tiếp, bà Sun vẫn có thể nhớ tên cha, một số người thân và nhiều địa điểm tại Bắc Kinh. Những thông tin này trở thành manh mối quan trọng trong quá trình xác minh danh tính, theo Mothership.

Các tình nguyện viên đã hỗ trợ bà Sun thực hiện xét nghiệm máu để tìm kiếm người thân. Quá trình này cuối cùng dẫn đến việc xác định một người anh trai của bà đang sinh sống tại Bắc Kinh.

Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận 2 người có quan hệ huyết thống.

Sau 26 năm, mong muốn đoàn tụ của gia đình cuối cùng đã trở thành hiện thực khi bà Sun được xác định danh tính và đưa trở về Bắc Kinh hôm 8/9.

Hình ảnh thời trẻ của bà Sun sau đó được được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người nhận xét ngoại hình của bà đã thay đổi đáng kể so với trước đây và đặt câu hỏi về cuộc sống của bà trong 26 năm mất tích.

Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến cuộc sống của bà Sun tại Sơn Đông, bao gồm điều kiện sinh hoạt và hoàn cảnh trong những năm mất tích, chưa được xác nhận chính thức. Vụ việc cũng làm dấy lên những lời kêu gọi điều tra đầy đủ về nguyên nhân bà Sun mất tích vào năm 2000.