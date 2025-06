XEM CLIP (người dân cung cấp):

Chiều 14/6, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đang phối hợp với Công an phường Bắc Hà và Công an phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) làm việc với những người liên quan trong vụ người đàn ông bám vào đầu ô tô đang chạy trên đường Hải Thượng Lãn Ông, TP Hà Tĩnh.

Cụ thể, khoảng 11h30 cùng ngày, xe ô tô mang BKS 30A–140.xx do ông S. (SN 1957, trú phường Tân Giang) điều khiển và ô tô mang BKS 38A–574.xx do ông Th. (SN 1972, trú huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) cầm lái, xảy ra chạm trên đường Hải Thượng Lãn Ông.

Người đàn ông bám đầu xe ô tô đang chạy trên đường. Ảnh cắt từ clip

Sau va chạm, 2 tài xế xảy ra mâu thuẫn. Ông S. điều khiển ô tô 30A–140.xx rời khỏi hiện trường. Thấy vậy, ông Th. đứng chặn trước đầu xe ông S. yêu cầu dừng xe để nói chuyện.

Tuy nhiên, ông S. vẫn tiếp tục lái ô tô rời đi. Lúc này, ông Th. bám vào nắp capo ô tô do ông S. cầm lái, chạy trên đường ở Hà Tĩnh.

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị vào cuộc xác minh.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ.