Ngày 30/9, TAND khu vực 6 - Quảng Ninh cho biết vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bằng hình thức trực tuyến đối với bị cáo Vũ Đồng Duy Khải (SN 1994, trú phường Cửa Ông, TP Quảng Ninh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Bị cáo Vũ Đồng Duy Khải. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo cáo trạng, Công an TP Quảng Ninh phát hiện trong khoảng thời gian từ cuối tháng 9/2025 đến cuối tháng 12/2025, tại khu vực dốc đường tránh thuộc phường Cửa Ông, Khải có hành vi bán trái phép chất ma túy cho Diệp Thế M. (SN 1989, trú phường Cửa Ông).

Khải đã bán ma túy loại ketamin cho M. 80 lần, thu về tổng số 128 triệu đồng.

Sau khi xem xét toàn diện hồ sơ vụ án, căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX tuyên phạt Vũ Đồng Duy Khải 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Diệp Thế M. và các đối tượng liên quan được điều tra, truy tố và xét xử trong vụ án khác.

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