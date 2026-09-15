VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Bảo Khánh (SN 1992), Bùi Bách Nghĩa (SN 1992), Dương Minh Tâm (SN 2002) và Lưu Văn Tiến (SN 2002, đều ở Hà Nội) về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 11/3, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội kiểm tra hành chính tại khách sạn M.L. trên phố Bà Triệu, phát hiện 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cơ quan công an xác định người môi giới mại dâm là Nghĩa và Tiến.

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Theo cáo buộc, Nghĩa vốn không có việc làm ổn định, anh ta lập tài khoản Telegram "Khầy đây” để quản trị 2 nhóm kín nhằm hoạt động môi giới mại dâm. Nghĩa còn tham gia các nhóm do người khác thành lập trên Zalo để tìm kiếm khách hàng và kết nối với người bán dâm.

Sau mỗi lần môi giới mại dâm thành công, Nghĩa được hưởng 2-3 triệu đồng. Tài liệu điều tra cho thấy, từ ngày 7-11/3, Nghĩa thực hiện 4 lần môi giới mại dâm, hưởng lợi bất chính 11 triệu đồng.

Trong hội nhóm mà Nghĩa hoạt động, Tiến cũng 1 lần tham gia môi giới mại dâm, hưởng lợi 1 triệu đồng. Nghĩa và Tiến thường đưa khách đến khách sạn M.L. để mua dâm với giá 8-9 triệu đồng/lượt.

Ngoài hoạt động trên các hội nhóm để môi giới mại dâm, Nghĩa còn thuê căn hộ chung cư cao cấp để 3 gái bán dâm ăn ở, sinh hoạt, chờ "đi khách".

Khám xét căn hộ trên, cơ quan điều tra thu giữ nhiều đồ vật có chứa ma túy. Cũng từ đây, công an làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Tâm và hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Khánh và Đào Xuân Hòa (SN 1992, ở Hà Nội).

Trả công bằng ma túy

Khoảng 8/2025, Hòa thuê nhà ở phố Đội Cấn để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Hòa là người trực tiếp mua ma túy rồi liên hệ với khách hàng để thỏa thuận giá.

Hòa giao cho Khánh nhiệm vụ cân, chia nhỏ, đóng gói ma túy, đặt giao hàng qua ứng dụng hoặc tự giao cho khách. Trong số các khách hàng của Hòa có cô gái bán dâm tên là T.

Ngày 9/3, T. đã mua 1 chỉ ketamine với giá 3,7 triệu đồng để mang về dùng chung với những gái bám dâm ở trong căn hộ chung cư mà Nghĩa thuê.

Cáo trạng còn thể hiện, Khánh được Hòa trả công bằng tiền hoặc cho dùng ma túy miễn phí.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, Hòa đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 25/5, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hòa về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự đối với Hòa để truy nã, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.