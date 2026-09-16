Sơn La:

Ngày 16/9, Công an tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị về công tác điều tra tại cơ sở và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, yêu cầu lực lượng công an tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm ma túy.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Công an Sơn La

Đối với công an cơ sở, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu triển khai đợt cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, xác minh, kết luận và lập hồ sơ quản lý người liên quan đến ma túy.

Theo chỉ đạo, tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, lực lượng công an phải tập trung lực lượng, biện pháp để xử lý tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, từng bước xây dựng xã, phường không ma túy.

Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cũng yêu cầu gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác này.

Cùng ngày, Công an tỉnh Sơn La công bố quyết định thành lập các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn hoạt động điều tra tại cơ sở.

Đối với công tác điều tra, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu nâng tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết vụ án theo thủ tục rút gọn.

Các điều tra viên được phân công có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ hoạt động điều tra những vụ án, vụ việc do điều tra viên bố trí tại công an cấp xã thụ lý.

Việc hỗ trợ được thực hiện theo cơ chế “cầm tay, chỉ việc” theo hướng dẫn của Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an tỉnh.

Công an cấp xã được yêu cầu chủ động trao đổi thông tin để tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn việc điều tra, giải quyết vụ việc, vụ án.