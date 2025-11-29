Sáng 29/11, lãnh đạo Công an xã Hương Phố cho biết, sau khi bắt giữ đối tượng dùng súng bắn chỉ thiên tại đám cưới, đơn vị đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 18/11, Công an xã Hương Phố nhận được thông tin phản ánh của người dân tại đám cưới của anh D.V.N. (SN 1995, trú tại thôn Phố Hòa, xã Hương Phố) có tiếng nổ lớn, nghi là tiếng súng bắn.

Trương Văn Bạch tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hương Phố đã xuống hiện trường, báo cáo, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiến hành truy xét, rà soát để điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình điều tra, công an xác định Trương Văn Bạch (SN 1986, trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) là đối tượng thực hiện hành vi nổ súng tại đám cưới của anh D.V.N.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào đêm tổ chức đám cưới của anh D.V.N., Bạch đã sử dụng 1 khẩu súng để bắn chỉ thiên.

Công an xã thu giữ tang vật gồm 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Theo cơ quan điều tra, Trương Văn Bạch là đối tượng liều lĩnh, manh động, từng có tiền án về tội Cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.