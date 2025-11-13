Ngày 13/11, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết với nội dung một hộ dân ở phường Uông Bí bị vật thể lạ nghi là đạn của súng hơi bắn vào nhà gây hư hại.
Theo đó, anh P.D.T. (SN 1989, trú phường Uông Bí) cho hay, gia đình anh nhiều lần bị vật thể lạ bắn vào nhà.
Cụ thể, trưa 7/11, khi gia đình anh T. đang ở nhà thì nghe tiếng động lớn. Qua kiểm tra, anh phát hiện tấm tôn bị thủng 2 lỗ.
Cũng theo anh T., trước đó vào cuối tháng 9, gia đình anh cũng bị vỡ tường, thủng ống nước vì vật thể lạ bắn vào nhà. Việc này khiến họ sống trong lo sợ, hoang mang.
Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Đức Hòa, Chủ tịch UBND phường Uông Bí xác nhận có sự việc trên xảy ra trên địa bàn. Sau khi lực lượng Công an phường Uông Bí tiếp nhận thông tin đã tiến hành xác minh, làm việc với gia đình anh T.
"Khả năng đây là đạn của súng hơi nhưng sự việc diễn ra không thường xuyên, sau khi lực lượng công an xác minh, chúng tôi sẽ có báo cáo cụ thể", ông Hòa cho biết.