Chỉ sau 2 ngày Báo VietNamNet chia sẻ hoàn cảnh của ông Trần Văn Tốt (SN 1963, ngụ ở TPHCM), thông qua số tài khoản của Báo, nhiều bạn đọc và các nhà hảo tâm đã ủng ủng hộ ông Tốt số tiền 694.437.737 đồng. Nhận tin, ông Tốt xin dừng nhận ủng hộ, dành cơ hội cho bệnh nhân khác.

Được bạn đọc giúp đỡ, ông Tốt xin dừng tiếp nhận, dành cơ hội ủng hộ cho các bệnh nhân còn khó khăn khác.

Ông Trần Văn Tốt (SN 1963, ngụ TPHCM) là hoàn cảnh trong bài viết: “Người đàn ông 62 tuổi bán vé số đơn độc trong viện, không có tiền đóng viện phí”. Chỉ sau 2 ngày, hàng nghìn bạn đọc đã đồng cảm, chung tay giúp đỡ để ông Tốt có điều kiện chữa bệnh.

Tính đến hết ngày 21/10, số tiền bạn đọc hỗ trợ ông Tốt chuyển về tài khoản báo VietNamNet là 694.437.737 đồng. Ngoài ra, nhiều bạn đọc cũng đã trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tìm gặp và trao trực tiếp đến ông.

Đại diện phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết: “Ban đầu, chi phí dự kiến điều trị cho ông Tốt khoảng 100 triệu đồng. Tuy nhiên, ông đáp ứng rất tốt với phác đồ điều trị nội khoa, sau khi hội chẩn lại, các bác sĩ xác định chi phí thực tế khoảng 50 triệu đồng”. Đây là một tin vui lớn không chỉ đối với ông Tốt, mà còn với đông đảo bạn đọc đã dõi theo, chung tay tiếp sức để người đàn ông đơn độc bất hạnh có cơ hội sống.

Trước sự ủng hộ vượt xa chi phí điều trị, ông Tốt và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức bày tỏ nguyện vọng xin dừng tiếp nhận, dành cơ hội giúp đỡ cho những bệnh nhân khó khăn khác.

Do số tiền đã dư để trang trải chi phí điều trị trong thời gian tới, ông Tốt xin ngừng nhận ủng hộ để các nhà hảo tâm chuyển sự giúp đỡ tới những hoàn cảnh khó khăn khác.

Được sự đồng ý của ông Tốt, mọi sự giúp đỡ cho ông Tốt (MS 2025.283) kể từ ngày 22/10/2025 sẽ nhường lại cho mảnh đời khó khăn khác đang cần gấp tiền để chữa trị.

Báo VietNamNet và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cùng ông Tốt gửi lời tri ân sâu sắc tới quý bạn đọc. Chính sự đồng hành, sẻ chia kịp thời của bạn đọc đã giúp 1 người đàn ông đơn độc, tưởng chừng như không còn ai thương cảm có thêm cơ hội hồi sinh.