MS 2025.283

Cô đơn giữa bệnh viện đông người, ông Tốt không chỉ đau vì bệnh tật mà còn có đau vì không người thân chăm sóc. Không chỉ vậy, việc không biết lấy đâu ra tiền để tiếp tục điều trị mới khiến ông day dứt.

Không có người thân chăm sóc nên mọi sinh hoạt ông Tốt đều nhờ các điều dưỡng.

Những ngày TPHCM nắng nóng gay gắt, ông Tốt cố vén tấm chăn mỏng ngang bụng, mong hứng được chút gió mát. Nhìn bề ngoài, ai chưa biết chuyện, dễ nghĩ ông là người khỏe mạnh vì dáng vóc vẫn còn đầy đặn, nhưng ít ai hiểu rằng cơ thể ông đang oằn mình chống chọi với nhiều di chứng sau tai nạn.

Hơn một năm trước, trong lúc đi bán vé số, ông Tốt gặp tai nạn khiến một chân bị liệt, phải gắn bó với chiếc xe lăn. Chân trái mất cảm giác, vết thương cũ thường xuyên đau nhức, song ông vẫn gắng gượng mưu sinh, rong ruổi khắp phố phường với tập vé số bất kể nắng, mưa.

Nhưng tai họa lại một lần nữa ập đến với ông, trong lúc di chuyển bằng xe lăn qua đống gạch xây dựng, ông Tốt chẳng may ngã, bị vật nhọn đâm vào bụng. Vì không có tiền, nghĩ vết thương nhẹ nên ông tự mua thuốc kháng sinh uống cầm chừng. Thế nhưng vết thương lần này nghiêm trọng hơn nhiều.

“Bác sĩ nói tôi bị thủng dạ dày, phải phẫu thuật rửa bụng và khâu lại. Nhưng trong người chẳng còn một đồng. Tôi chỉ xin bác sĩ cho điều trị từ từ...”, ông Tốt nghẹn giọng.

Bác sĩ Trần Nam, Khoa Ngoại tổng hợp, cho biết, sắp tới ông Tốt sẽ phải trải qua thêm nhiều ca phẫu thuật như khâu lỗ thủng dạ dày, nối vị tràng... với chi phí sau khi trừ bảo hiểm y tế khoảng 30 triệu đồng, con số vượt xa khả năng của người đàn ông nghèo.

Trước khi nhập viện, ông Tốt sống nhờ việc bán vé số bằng xe lăn, mỗi tháng kiếm được khoảng 4 triệu đồng, trừ tiền thuê trọ 1,5 triệu đồng và chi phí sinh hoạt, ông chỉ đủ ăn qua ngày. “Cuộc sống của tôi vẫn ăn bữa nay, lo bữa mai”, ông nói, mắt nhìn xa xăm.

Ông Tốt chưa từng lập gia đình. Cha mẹ mất sớm, gia cảnh lại khó khăn nên ông ngại làm phiền ai, cũng chẳng dám mưu cầu tình thân.

Lần nhập viện trước, nhờ một vài người quen cùng bán vé số và các mạnh thường quân giúp đỡ, ông mới có đủ vài triệu để đóng viện phí. Nhưng lần này, chi phí điều trị quá lớn khiến ông rơi vào cảnh tuyệt vọng.

“Cũng may có các cô điều dưỡng và một số người bệnh trong phòng thương tình, xin giúp phần cơm từ thiện, miếng bỉm, chai nước. Nếu không, tôi chẳng biết xoay xở sao”, ông nói khẽ, giọng run run.

Rồi sau một hồi ngập ngừng, ông Tốt thổn thức: “Tôi không còn người thân nào trên đời, chỉ còn biết trông mong vào lòng tốt của các cô chú mạnh thường quân. Nếu khỏi bệnh, tôi sẽ tiếp tục đi bán vé số để trả dần; còn nếu không qua khỏi, xin mọi người giúp tôi một lần cuối...”

Ông Tốt cầu xin mọi người giúp đỡ vì chẳng còn người thân nào nhờ vả.

Bốn mươi năm sống côi cút, lần đầu tiên ông Tốt phải ngỏ lời cầu cứu - lời cầu xin giản dị nhưng chứa đựng nỗi đau của một kiếp người nghèo khổ, không nơi nương tựa.

Hiện ông Trần Văn Tốt đang điều trị tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM). Ông rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật và duy trì điều trị.