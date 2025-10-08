Trong một chương trình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam (Trung Quốc) mới đây, anh Vạn - sống tại Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam - chia sẻ rằng, năm 2024, anh quen biết một người phụ nữ thông qua mai mối.

Anh Vạn bị vợ chưa cưới (áo hồng) bất ngờ hủy hôn. Ảnh chụp màn hình

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Lúc này, đàng trai đã trao cho vợ chưa cưới của anh Vạn một phong bao lì xì trị giá 24.000 NDT (88,8 triệu đồng) trong lần đầu gặp mặt.

Hai bên thảo luận và dự định tổ chức đám cưới vào cuối tháng 11 năm nay. Lễ đính hôn của anh Vạn và vợ cũng đã diễn ra hồi tháng 1 với khoản sính lễ khoảng 200.000 NDT (740 triệu đồng) và trang sức đá quý cho cô dâu.

Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, cả hai đã cùng nhau đi chụp hình, đặt khách sạn và báo tin cho đông đảo người thân, bạn bè.

Người phụ nữ tính "phí ôm" trong lúc chụp ảnh cưới. Ảnh minh họa: Asianone

Tuy nhiên, lấy lý do "không phù hợp", người phụ nữ bất ngờ tuyên bố hủy bỏ hôn ước trong sự ngỡ ngàng của anh Vạn và gia đình.

Chưa dừng lại, cô này còn cho biết sẽ chỉ hoàn trả 170.000 NDT (629 triệu đồng) tiền sính lễ và giữ lại 30.000 NDT (111 triệu đồng) "tiền phí" vì đã bị anh Vạn ôm ấp khi chụp ảnh cưới.

Hành động trên không chỉ khiến người trong cuộc mà bà mối cho cặp đôi cũng vô cùng ngỡ ngàng.

"Không ngờ chuyện vô lý này lại có thể xảy ra. Tôi đã làm mối cho hơn 1.000 cặp đôi nhưng lần đầu tiên gặp phải trường hợp này. Gia đình cô ta quả thực có quá nhiều vấn đề", người làm mai cho anh Vạn khẳng định.

Hai bên gia đình tranh cãi. Ảnh chụp màn hình

Chia sẻ với chương trình, anh Vạn cho biết, anh và gia đình đã phải tiêu tốn rất nhiều để chuẩn bị cho đám cưới.

"Chúng tôi đã tìm tới nhà cô ta để nói chuyện. Ban đầu, hai bên đều rất căng thẳng và bế tắc. Song sau đó, cô ta quyết định trả thêm 5.000 NDT (18,5 triệu đồng) nữa cho gia đình tôi", anh Vạn nói.

Dù cảm thấy vô cùng uất ức, song đàng trai chọn cách dừng lại để tránh sự việc bị đẩy đi xa hơn, thông tin từ Ctwant.

"Tiền có thể kiếm lại, song chuyện này thực sự bất công với tôi và gia đình", anh Vạn chia sẻ.

Trước đó, tại tỉnh Thiểm Tây, một chú rể 29 tuổi đã uất ức đến mức lao mình khỏi cầu, nhảy xuống sông sau khi cô dâu kiên quyết không chịu xuống xe vào phòng tân hôn, đòi thêm 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 74 triệu đồng) tiền sính lễ.