Sáng 23/6, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công cho một người đàn ông bị sốc phản vệ nặng, rơi vào nguy kịch sau bữa ăn có cá ngừ.

Theo đó, bệnh nhân T.N.H (48 tuổi, ngụ TPHCM) được đưa đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nổi mề đay, ban đỏ ngứa toàn thân và khó thở. Tại đây, người bệnh tiếp tục xuất hiện mề đay lan rộng, ngứa nhiều, mệt mỏi, huyết áp tụt còn 85/50 mmHg, tay chân lạnh.

Trên cơ sở các biểu hiện lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán anh H. bị sốc phản vệ độ III và lập tức triển khai cấp cứu theo phác đồ, gồm tiêm adrenalin và các biện pháp hồi sức cần thiết. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi.

Hiện người bệnh tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tự thở, huyết áp, mạch ổn định và được chuyển sang Khoa Nội Tim mạch để tiếp tục điều trị.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị sốc phản vệ sau bữa ăn có cá ngừ. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Trần Thị Quỳnh Nga, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc cho biết, nhiều người lầm tưởng chỉ ai có tiền sử dị ứng mới có nguy cơ phản vệ. Trên thực tế, một số người vẫn có thể xuất hiện phản ứng dị ứng dù trước đó từng nhiều lần ăn cùng loại thực phẩm mà không gặp vấn đề gì.

Bác sĩ Nga nhận định, đây không phải tình huống hiếm gặp trong thực hành lâm sàng: "Không ít trường hợp trước đây vẫn ăn hải sản, cá, tôm, cua hoặc các loại thực phẩm khác bình thường nhưng sau đó lại xuất hiện phản ứng dị ứng".

Theo các chuyên gia, phản vệ là phản ứng quá mẫn nghiêm trọng, khởi phát nhanh, có thể đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Tác nhân gây phản vệ thường gặp gồm thuốc, thực phẩm, nọc côn trùng và một số yếu tố khác.

Người dân cần chú ý các dấu hiệu như nổi mề đay, ngứa, phát ban, sưng môi, sưng lưỡi, khó thở, khò khè, chóng mặt hoặc choáng váng sau khi ăn uống, dùng thuốc hoặc tiếp xúc với tác nhân nghi ngờ. Khi xuất hiện biểu hiện nặng như khó thở tăng dần, tức ngực, tụt huyết áp, lơ mơ hoặc ngất, người bệnh cần đến cơ sở y tế gần nhất hoặc gọi cấp cứu ngay.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với dấu hiệu dị ứng sau ăn uống hoặc dùng thuốc, vì nhận biết sớm và xử trí kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giảm nguy cơ biến chứng nặng và tử vong.