Ba bệnh nhi ở TP Đà Nẵng rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi ăn cá ủ chua nghi nhiễm độc tố Botulinum đã được truyền thuốc giải độc đặc hiệu Botulinum Antitoxin do WHO khẩn cấp điều phối từ nước ngoài.

Lô thuốc hiếm trị giá khoảng 8.000 USD mỗi lọ được vận chuyển xuyên đêm từ châu Âu về Việt Nam, kịp thời hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhân. Đây là loại thuốc đặc hiệu rất hiếm, hiện chưa có sẵn tại các cơ sở y tế trong nước.

Khoảng 20h45 ngày 11/3, thuốc được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiến hành truyền cho 2 bệnh nhi 7 tuổi và 11 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Một mũi khác vận chuyển thuốc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, nơi đang điều trị cho bé 15 tuổi, để tiêm giải độc ngay.

Hai bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng.

Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tiến triển tích cực. Việc thuốc đến kịp thời được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp nâng cao khả năng hồi phục cho bệnh nhân.

Hành trình xuyên đêm của lô thuốc giải độc

Ngày 12/3, Sở Y tế TP Đà Nẵng có buổi làm việc với đại diện WHO sau khi lô thuốc được đưa đến bệnh viện để điều trị cho các bệnh nhi.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Phúc, đại diện WHO tại Việt Nam, thuốc giải độc Botulinum được điều phối từ hệ thống dự trữ của tổ chức này tại Geneva (Thụy Sĩ).

Bà Phúc cho biết quá trình hỗ trợ thuốc lần này có sự tham gia của nhiều bộ phận trong hệ thống WHO, từ văn phòng tại Việt Nam đến trụ sở chính và văn phòng khu vực tại Philippines, cùng các nhóm chuyên trách về an ninh y tế. Toàn bộ quy trình được triển khai theo cơ chế khẩn cấp.

“Ngay sau khi nhận được đề nghị chính thức, WHO đã phối hợp với Bộ Y tế triển khai quy trình hỗ trợ khẩn cấp”, bà Phúc nói.

Bác sĩ Nguyễn Thị Phúc cho biết, toàn bộ quy trình hỗ trợ các bệnh nhân được thực hiện khẩn trương.

Theo đại diện WHO, khoảng 0h ngày 11/3, cán bộ của tổ chức này trực tiếp mang thuốc từ Geneva vận chuyển bằng đường hàng không, quá cảnh tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trước khi đến Hà Nội. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, lô thuốc tiếp tục được chuyển nhanh đến Đà Nẵng nhờ sự phối hợp của các cơ quan liên quan.

Cảnh báo nguy cơ ngộ độc từ thực phẩm lên men

Theo đại diện WHO, các trường hợp ngộ độc Botulinum không phải là hiếm trong khu vực. Trước đó năm 2023, một vụ ngộ độc tương tự từng xảy ra tại huyện Phước Sơn, khiến nhiều người phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Botulinum là loại độc tố cực mạnh, thường xuất hiện trong các thực phẩm lên men, ủ chua hoặc bảo quản không đúng cách. Khi xâm nhập vào cơ thể, độc tố có thể gây liệt cơ, suy hô hấp và có nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

“WHO có thể hỗ trợ trong các tình huống khẩn cấp nhưng về lâu dài Việt Nam nên xem xét xây dựng cơ số dự trữ thuốc giải độc trong nước để có thể sử dụng ngay khi có ca bệnh”, bà Phúc khuyến nghị.

Bác sĩ Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng cho biết ngành y tế thành phố đang triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa nhằm tránh các trường hợp tương tự. Sở đã làm việc với các địa phương để rà soát các ca bệnh, đồng thời khảo sát quy trình chế biến loại thực phẩm gây ngộ độc.

Bên cạnh đó, Viện Pasteur Nha Trang đang phối hợp với Đà Nẵng nghiên cứu nguy cơ ngộ độc liên quan đến quy trình chế biến thực phẩm lên men tại địa phương. Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục báo cáo Bộ Y tế để chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó nếu xuất hiện thêm các trường hợp tương tự.