Theo các nhân chứng có mặt, một người đàn ông mặc đồng phục, trên ngực đeo phù hiệu ghi tên một đồn cảnh sát, tay cầm túi nilon màu đen, bất ngờ tiến vào con đường dẫn đến khu chợ rau ở thị trấn Phụng Kiều.

Ảnh: SETN

Ngay sau đó, người này lấy từ trong túi ra hơn 10 xấp tiền giấy, bày trước mặt và nói lớn: "Ở đây có tổng cộng 200.000 Nhân dân tệ (731 triệu đồng)! Ai cần thì đến lấy?". Dù lời mời công khai và rõ ràng, đám đông đứng xung quanh chỉ quan sát.

Sau khi đoạn video ghi lại sự việc lan truyền trên khắp các nền tảng mạng xã hội, nhiều người đặt nghi vấn rằng đây có phải là tiền giả hoặc chiêu trò dàn dựng, "câu" lượt xem trên mạng. Tuy nhiên, người quay video khẳng định toàn bộ là tiền thật, song ai ở đó cũng vô cùng e ngại, không dám tới lấy.

Đồn Cảnh sát Phụng Kiều Chư Kỵ cho biết lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường ngay trong ngày xảy ra sự việc. Qua xác minh ban đầu, người đàn ông trên là một cư dân địa phương, có nền tảng sức khỏe tâm thần không ổn định. Ông thường đạp xe quanh thị trấn, đôi khi dựng quầy bán hàng rong, nhưng chưa ai thấy ông mang theo lượng tiền mặt lớn như lần này.

Về phù hiệu ghi tên đồn cảnh sát mà người đàn ông đeo, cảnh sát khẳng định đó là vật phẩm tự chế chứ không phải phù hiệu thật.

Lực lượng chức năng cũng cho biết, vụ việc không gây ra bất kỳ sự cố an toàn nào. Tuy nhiên, để tránh những tình huống nguy hiểm hoặc mất mát tài sản, cảnh sát đã nhắc nhở gia đình cần tăng cường giám sát, chăm sóc để bảo đảm an toàn cho người đàn ông và những người xung quanh.