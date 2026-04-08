Ngày 8/4, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo, TPHCM).

Trước đó, vào lúc 14h30 ngày 2/4, tổ tuần tra liên ngành Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo kiểm tra, truy xuất nguồn gốc lâm sản trên địa bàn, thì phát hiện tại một địa chỉ trên đường Tôn Đức Thắng, khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo có 42 cây mai vàng (Ochna integerrima).

Qua xác minh, chủ sở hữu số cây mai này là ông Đ.V.T., với tổng khối lượng 0.38m3. Ông T. cho biết đã mua 45 cây mai từ đất liền vận chuyển ra đảo để chăm sóc, nhưng sau đó bị chết 3 cây, còn lại 42 cây.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh về nguồn gốc, bảng kê lâm sản, hồ sơ mua bán hợp pháp của số cây mai nói trên.

Căn cứ quy định, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo xử phạt ông T. số tiền 3 triệu đồng, đồng thời tịch thu toàn bộ 42 cây mai.