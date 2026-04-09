Ngày 9/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thái Hậu, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo khẳng định, việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp đối với ông Đ.V.T. (38 tuổi, trú khu dân cư số 5, đặc khu Côn Đảo) về hành vi cất giữ 42 gốc mai vàng không rõ nguồn gốc là đúng quy định.

Theo ông Hậu, việc xử phạt nhằm ngăn chặn tình trạng vào rừng đào bới, bứng mai tự nhiên về làm cây kiểng để mua bán, trao đổi, gây ảnh hưởng đến tài nguyên rừng.

Lực lượng chức năng kiểm tra số cây mai vàng của ông T. Ảnh: N.G

Theo ông Hậu, mai vàng là cây thân gỗ phân bố trong rừng tự nhiên tại Côn Đảo, đồng thời cũng được người dân trồng, nhân giống làm cây kiểng, phục vụ nhu cầu trang trí và mua bán, nhất là vào dịp Tết.

Những năm gần đây, tại Côn Đảo xuất hiện tình trạng một số người lén vào rừng đào, bứng mai tự nhiên về tàng trữ, chăm sóc thành cây kiểng để mua bán, trao đổi. UBND huyện Côn Đảo (trước đây) đã chỉ đạo tăng cường quản lý việc khai thác, vận chuyển, buôn bán cây có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và xử lý nghiêm các vi phạm.

Ông Hậu cho biết, tại thời điểm kiểm tra, ông T. không xuất trình được hồ sơ lâm sản theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Thông tư 26/2025/TT-BNNMT. Hành vi này vi phạm khoản 6 Điều 9 Luật Lâm nghiệp 2017 (sửa đổi, bổ sung năm 2025).

Theo quy định, hồ sơ lâm sản khi mua bán, vận chuyển trong nước phải gồm bản chính bảng kê lâm sản (do chủ lâm sản lập hoặc có xác nhận của kiểm lâm) và bản sao hồ sơ mua bán liền kề trước đó hoặc mã QR chứa thông tin tương ứng, trừ một số trường hợp theo quy định.



Những gốc mai vàng được ông T. chăm sóc trong khuôn viên trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo. Ảnh: M.C

Đồng thời, trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính, ông T. cho biết sẽ bổ sung hóa đơn, chứng từ liên quan đến số cây mai vàng trên vào ngày 3/4. Tuy nhiên, đến nay, người này vẫn chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay bảng kê lâm sản hợp lệ theo quy định.

Vì vậy, Hạt Kiểm lâm đã quyết định xử phạt theo điểm c khoản 1 Điều 23 Nghị định 35/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 14 Điều 1 Nghị định 07/2022/NĐ-CP).

Có người từng bị xử phạt, tịch thu 23 gốc cây mai

Đối với trường hợp người dân trồng mai vàng tại nhà, ông Hậu cho biết nếu phát sinh mua bán, tặng cho thì phải có giấy tờ, hồ sơ chứng minh nguồn gốc. “Trường hợp tự trồng, không mua bán, tặng cho thì vẫn phải lập bảng kê lâm sản theo quy định”, ông nói.

Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo cho biết, tại khu vực trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo, trước đó ngày 19/6/2025, lực lượng kiểm lâm phối hợp cơ quan chức năng đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.Y. (33 tuổi, trú khu dân cư số 3) về hành vi tàng trữ 23 gốc mai, tổng trọng lượng 180 kg.

Sau đó, Hạt Kiểm lâm Côn Đảo xử phạt ông Y. 3 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số mai để xử lý theo quy định.

Như VietNamNet thông tin, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo mới đây đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông Đ.V.T. và tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc được ông này chăm sóc trong khuôn viên trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Ông T. cho biết trước đó đã mua 45 cây mai từ đất liền đưa ra đảo để chăm sóc; sau đó 3 cây bị chết, còn lại 42 cây như trên.