Ngày 10/4, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo (thuộc UBND TPHCM) có văn bản yêu cầu Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh liên quan vụ việc “xử phạt, tịch thu 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc”.

Theo đó, Giám đốc Ban Quản lý yêu cầu Hạt Kiểm lâm phối hợp cùng Công an đặc khu Côn Đảo làm rõ nguồn gốc 42 gốc mai vàng đã bị xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu theo hồ sơ xử lý ngày 3/4.

Hạt Kiểm lâm cũng được yêu cầu chủ động làm việc với người vi phạm, làm rõ nguồn gốc lâm sản theo quy định. Nếu người vi phạm chứng minh nguồn gốc lâm sản thì tham mưu xử lý đảm bảo quyền lợi cho người dân và đúng quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra số cây mai vàng của ông T. hôm 2/4. Ảnh: N.G

Trường hợp người vi phạm không chứng minh được nguồn gốc lâm sản, cơ quan chức năng chứng minh được nguồn gốc 42 gốc mai vàng nêu trên do đào bới từ rừng tự nhiên tại Côn Đảo đưa về cất giữ, chăm sóc tạo dáng cây cảnh thì tiếp tục xử lý theo quy định nhằm tăng cường công tác bảo vệ rừng, bảo vệ hệ sinh thái rừng tự nhiên tại địa bàn.

Cùng ngày, BQL Vườn quốc gia Côn Đảo cũng có báo cáo gửi Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cùng UBND TPHCM về vụ việc xử phạt hành chính, tịch thu 42 cây mai vàng nói trên.

Như VietNamNet đã thông tin, Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Vườn quốc gia Côn Đảo ngày 3/4 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng đối với ông Đ.V.T. và tịch thu toàn bộ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc được ông chăm sóc trong khuôn viên trụ sở cũ Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Ông T. cho biết trước đó đã mua 45 cây mai từ đất liền đưa ra đảo để chăm sóc; sau đó 3 cây bị chết, còn lại 42 cây như trên.

Ngày 10/4, trao đổi với PV VietNamNet, ông T. cho biết đang thực hiện thủ tục khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Hạt Kiểm lâm.