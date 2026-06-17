Bên tuyến Quốc lộ 91B, đoạn qua phường Phước Thới, TP Cần Thơ, những giàn nho xanh mướt, trĩu quả trở thành điểm check-in thu hút đông đảo du khách.

Chủ vườn là anh Võ Hoàng Nam (40 tuổi, ngụ phường Phước Thới). Trước khi trồng nho, anh từng làm công nhân tại một công ty sản xuất bao bì dược phẩm ở Cần Thơ. Sau khi lập gia đình, anh nghỉ việc để về quê phát triển kinh tế bằng chăn nuôi.

“Lúc đó tôi chủ yếu làm chăn nuôi. Sau này tình cờ biết đến cây nho và thấy một số nhà vườn ở Đồng Tháp, Vĩnh Long trồng thành công nên mạnh dạn mua giống về thử nghiệm”, anh Nam kể.

Anh Võ Hoàng Nam giới thiệu các giống nho đang được trồng tại khu vườn rộng 3.000m² ở phường Phước Thới, TP Cần Thơ

Năm 2022, anh đưa những gốc nho đầu tiên từ tỉnh Ninh Thuận (cũ) về trồng trên diện tích khoảng 800m² trong vườn nhà. Thời điểm ấy, nhiều người thân, bạn bè tỏ ra hoài nghi bởi khí hậu miền Tây vốn mưa nhiều, độ ẩm cao, không phải vùng trồng nho truyền thống.

"Trước khi bắt tay vào làm, tôi đã đi khảo sát và thấy một số nhà vườn ở Đồng Tháp, Vĩnh Long đã trồng thành công. Tôi tự tin nếu họ làm được thì mình cũng làm được", anh Nam chia sẻ.

Du khách tham quan vườn nho của anh Nam

Nhờ sự hỗ trợ của người bán giống và những người bạn có kinh nghiệm, anh Nam vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Để khắc phục trở ngại thời tiết, anh chủ động đầu tư hệ thống nhà màng kiên cố bao quanh vườn để chắn mưa, giúp hạn chế tối đa các mầm bệnh nguy hiểm như nấm hay gỉ sắt.

Khi đã làm chủ được kỹ thuật, anh Nam quyết định nâng cấp mô hình. Đến nay, số lượng giống nho trong vườn của anh đã lên tới 13 loại như: nho kẹo, bailey, ngón tay đỏ, ngón tay đen, hạ đen, mẫu đơn, nho NH01-16, kyoho đỏ, kyoho đen, nho đỏ Mỹ không hạt...

Các giàn nho nhà vườn anh Nam trở thành điểm check-in của du khách

Theo anh Nam, nho mẫu đơn hiện là giống có giá trị kinh tế và thẩm mỹ cao nhất nhờ mẫu mã đẹp, vị ngọt đậm và hương thơm đặc trưng. Bên cạnh đó, các giống nho ngón tay đỏ, ngón tay đen cũng được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi hình dáng lạ mắt.

Sau nhiều năm phát triển cây giống và sản xuất nho thương phẩm, đầu năm 2026, anh quyết định đầu tư hơn 300 triệu đồng thuê khu đất rộng khoảng 3.000m² ven Quốc lộ 91B để mở rộng quy mô.

Theo chủ vườn, thời tiết miền Tây có lợi thế lớn với hai mùa mưa nắng rõ rệt, giúp anh có thể xử lý cho nho ra hai vụ mỗi năm (vụ thuận từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau và một vụ nghịch vào mùa mưa).

Để phục vụ du lịch, anh Nam áp dụng phương pháp cắt tỉa cành và bón phân "xoay tua" theo từng khu vực nhằm gối vụ. Việc này giúp mảnh vườn luôn sinh động, đảm bảo du khách đến vào bất kỳ thời điểm nào trong năm cũng có thể tham quan.

Ý tưởng xây dựng mô hình cà phê kết hợp vườn nho xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng.

“Khi mở rộng diện tích, tôi nghĩ cần có một nơi để tiếp khách. Trước đó tôi cũng đi tham quan nhiều vườn nho, thấy mỗi nơi đều có điểm mạnh riêng nên rút kinh nghiệm để xây dựng mô hình phù hợp hơn. Tôi muốn khách đến tham quan có chỗ ngồi nghỉ ngơi, uống cà phê và trải nghiệm không gian vườn”, anh Nam cho biết.

Ngoài nho, khu vườn còn được trồng thêm chanh dây ngọt, bầu và nhiều loại cây leo tạo cảnh quan để khách chụp ảnh

Không chỉ trồng nho, anh còn đầu tư tiểu cảnh, trồng thêm bầu hồ lô, chanh dây ngọt và nhiều loại cây leo khác nhằm tạo không gian xanh mát cho du khách chụp ảnh.

Điểm đặc biệt của khu vườn là việc bố trí nhiều giống nho với thời gian sinh trưởng khác nhau nhằm kéo dài mùa thu hoạch.

“Mùa nghịch thường gặp nhiều rủi ro hơn do nấm bệnh, nứt trái nên sản lượng thấp hơn. Hiện trong vườn vẫn còn một số giống như kyoho và bailey đang cho trái”, anh nói.

Vào mùa nho chín, du khách đến tham quan được trải nghiệm cắt nho tại vườn, chụp ảnh và mua sản phẩm mang về. Giá vé tham quan là 30.000 đồng/người, kèm một phần nước uống tự chọn.

Vào giai đoạn dưỡng cây (ít trái), anh Nam chủ động xả vé, miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cho khách tham quan tự do. Lúc này, vườn vận hành như một quán cà phê bình thường phục vụ khách vãng lai.

Theo chủ vườn, những ngày đầu mở cửa, khu vườn đón từ 200-250 lượt khách mỗi ngày. Ngày thường vẫn có hơn 100 khách đến tham quan, uống cà phê và tìm hiểu kỹ thuật trồng nho.

Hiện nay, ngoài nguồn thu từ du lịch trải nghiệm, anh Nam còn cung cấp cây giống nho và chanh dây ngọt cho khách hàng nhiều tỉnh, thành khu vực phía Nam.

“Tôi đang triển khai giai đoạn đầu của mô hình. Thời gian tới sẽ tiếp tục đầu tư thêm cảnh quan, khu ăn uống để khách có nhiều trải nghiệm hơn khi đến vườn”, anh Nam chia sẻ.

Ảnh: Thiện Chí