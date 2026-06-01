Bước ngoặt

Nguyễn Như Huỳnh (26 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, TP Cần Thơ) tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh - Đại học Cần Thơ.

Trước khi về quê khởi nghiệp, Huỳnh làm công việc online cho một công ty, phụ trách mảng phát triển nhân sự và phát triển con người. Do chỉ làm part-time nên thu nhập của Huỳnh khi đó không quá cao nhưng đủ để cô gái trẻ có một cuộc sống tự do nơi phố thị.

Bước ngoặt đến khi gia đình Huỳnh xây dựng cơ sở homestay nhưng thiếu người đứng ra quản lý, vận hành. Đứng trước lời gọi từ quê hương, năm 2021, cô gái 10X đã đưa ra một quyết định "táo bạo" là khởi nghiệp ngay trên mảnh đất quê nhà.

Để đổi lấy cái gật đầu của gia đình, Huỳnh đã có một cuộc "thương thảo" thẳng thắn nhằm xóa bỏ khoảng cách thế hệ.

"Tư duy truyền thống và tư duy hiện đại có một khoảng cách rất lớn. Tôi đã xin phép gia đình để mình là người toàn quyền quyết định và vận hành theo ý tưởng mới, thay vì đi theo những khuôn khổ cũ ngày trước", Huỳnh chia sẻ.

Bắt tay vào làm thực tế, Huỳnh mới thấy mọi thứ không hề màu hồng. Không có kinh nghiệm trong ngành dịch vụ, không biết làm sao để tìm kiếm những vị khách đầu tiên, Huỳnh phải tự mình mày mò mọi thứ, từ việc chạy quảng cáo trên mạng xã hội cho đến việc tự học hỏi kiến thức trên Internet.

Homestay của gia đình Huỳnh nằm ở vùng ven, xa trung tâm nên từng rơi vào thế "lửng lơ": Không đủ quy mô để trở thành khu nghỉ dưỡng cao cấp nhưng cũng khác với mô hình homestay nhà dân thông thường. Sau nhiều trăn trở về bài toán tài chính và lợi thế địa phương, Huỳnh quyết định không chạy theo sự xa hoa mà chọn phát triển du lịch xanh gắn với đời sống miệt vườn và văn hóa bản địa.

"Đặc sản" hút khách quốc tế

Huỳnh giữ nguyên không gian xanh của khu vườn, hạn chế bê tông hóa và tập trung chỉnh trang cảnh quan. Du khách đến đây để trải nghiệm nhịp sống miền Tây mộc mạc với ghe xuồng bán hàng rong, những tiếng rao quen thuộc và dòng kênh xáng Xà No hiền hòa.

"Ban đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn, từ tìm khách đến vận hành. Sau đó, tôi vừa làm vừa học hỏi, lắng nghe góp ý của du khách để điều chỉnh dần", Huỳnh kể. Theo cô, homestay được đầu tư khá bài bản nên cũng nhận được sự hỗ trợ truyền thông từ địa phương.

Chính sự mộc mạc, tự nhiên đó lại trở thành thứ "đặc sản" xa xỉ thu hút phân khúc khách hàng mà Huỳnh hướng tới là du khách quốc tế - chiếm đến 90% lượng khách tại homestay của cô.

“Khách quốc tế thường thích trải nghiệm văn hóa, đời sống bản địa hơn là nghỉ dưỡng sang trọng. Họ muốn thấy cuộc sống thật của miền Tây và điều đó là lợi thế của chúng tôi”, Huỳnh chia sẻ.

Để tạo dấu ấn với du khách quốc tế, Huỳnh không làm du lịch một mình mà lựa chọn liên kết với cộng đồng địa phương. Cô thiết kế các tour trải nghiệm bằng ghe, xe đạp hoặc xe máy, đưa khách len lỏi qua những kênh rạch nhỏ, ghé thăm các hộ dân, làng nghề truyền thống, chợ quê và những vườn cây trái trĩu quả để tự tay thu hoạch, thưởng thức tại chỗ.

Ẩm thực tại homestay cũng được chăm chút kỹ lưỡng. Các món ăn được điều chỉnh phù hợp với khẩu vị của du khách nhưng vẫn giữ nét đặc trưng của ẩm thực miền Tây, do chính người dân địa phương chế biến.

Sự hào sảng, thân thiện của bà con hàng xóm xung quanh cộng hưởng với đội ngũ nhân sự đặc biệt - vừa có những bạn trẻ Gen Z năng động, vừa có những cô chú lớn tuổi tại địa phương, đã tạo nên một dấu ấn đậm nét.

“Không chỉ nhân viên mà cả hàng xóm xung quanh cũng rất cởi mở với khách. Nhiều du khách nói họ thích cảm giác được chào đón như người thân khi đến miền Tây”, Huỳnh cho biết.

Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, homestay của Huỳnh luôn nhận về những điểm số gần như tuyệt đối cùng những lời khen ngợi về giá trị con người và văn hóa.

Sau vài năm vận hành, mô hình du lịch xanh của cô gái sinh năm 2000 đã cho thấy hướng đi đúng đắn. Với quy mô 14 phòng, vào mùa cao điểm (từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau), homestay luôn đạt hiệu suất lấp đầy ấn tượng, trung bình đón khoảng 8-10 phòng mỗi ngày. Doanh thu trung bình chưa trừ chi phí ước tính đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, mô hình của Huỳnh đang tạo sinh kế và mang lại niềm vui cho nhiều hộ dân lân cận thông qua việc chia sẻ nguồn khách. Đồng thời, cơ sở cũng tạo việc làm ổn định cho 7 nhân sự cố định trong vùng.

Nói về tương lai, Huỳnh cho biết cô không có kế hoạch mở rộng thêm quy mô phòng ốc để tránh phá vỡ không gian tự nhiên. Thay vào đó, cô đang ấp ủ một kế hoạch lớn hơn là phát triển mô hình du lịch cộng đồng cho toàn xã. Ý tưởng này đang nhận được sự quan tâm và hỗ trợ sát sao từ chính quyền địa phương.

"Du lịch miệt vườn muốn đi xa thì không thể đi một mình. Phải có sự gắn kết của cả cộng đồng thì mới tạo ra một hệ sinh thái bền vững, đủ sức giữ chân bạn bè quốc tế", Huỳnh khẳng định.

