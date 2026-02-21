Công an tỉnh Khánh Hòa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi, Cam Linh) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Thắng tại hiện trường xảy ra sự việc. Ảnh: N.X

Trưa 20/2, tổ CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa tuần tra trên đường 3-4 thuộc phường Cam Linh, phát hiện Thắng chở phụ nữ trên xe máy không đội mũ bảo hiểm và xe không có gương. Tổ tuần tra yêu cầu Thắng dừng xe, xuất trình giấy tờ để kiểm tra.

​Anh ta không chấp hành, la ó, lao vào tổ tuần tra, sau đó châm lửa đốt xe rồi cùng người phụ nữ rời khỏi hiện trường.

​Thắng vừa mãn hạn 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù ngày 25/6/2025. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.