Anh Năng giới thiệu đôi lông mày có chiều dài đặc biệt của mình. Clip: Hà Nguyễn

Đôi lông mày kỳ lạ

Gần đây, một chủ quán ăn chuyên các món đồng quê trên đường Lữ Gia (phường Phú Thọ, TPHCM) thu hút sự chú ý khi sở hữu cặp lông mày kỳ lạ. Thay vì mọc ngắn, đều và thuôn gọn về phía đuôi, phần lớn sợi lông mày của anh lại dài như sợi tóc.

Theo thời gian, đôi lông mày đã dài hơn 1 gang tay người lớn. Để tránh vướng víu, anh thường vuốt thẳng và vén ra sau tai.

Người sở hữu đặc điểm này là anh Đào Thế Năng (SN 1976). Anh cho biết, lông mày của mình phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có sự can thiệp của hóa chất hay các kỹ thuật cấy, nối.

Anh Năng cho biết bộ lông mày của mình dài 23cm. Ảnh: Hà Nguyễn

Để chứng minh lời nói của mình, anh dùng tay vuốt, kéo căng chùm lông mày, cho thấy chúng rất chắc chắn. Anh cũng sẵn sàng cho bất kỳ người hiếu kỳ nào đến kiểm nghiệm.

Anh chia sẻ: “Từ nhỏ, lông mày của tôi đã mọc dài khác thường. Tôi nhận thấy tốc độ phát triển của chúng bằng khoảng 2/10 so với tóc.

Trước đây, khi lông mày dài và rủ xuống mí mắt, tôi cảm thấy bất tiện, thậm chí trông già hơn tuổi. Vì vậy, mỗi lần đi cắt tóc, tôi đều nhờ thợ tỉa gọn cho giống lông mày của người bình thường.

Tuy nhiên, về sau tôi nhận thấy mỗi lần cắt tỉa thì công việc kinh doanh lại gặp trục trặc một cách trùng hợp. Từ đó, tôi quyết định không cắt nữa mà để lông mày mọc tự nhiên”.

Dù vậy, mỗi khi ra ngoài, anh Năng thường vuốt ngược lông mày lên trán và đội mũ lưỡi trai để che lại, nên chỉ người thân thiết mới biết.

Vui vì được chú ý

Không chủ đích nuôi dưỡng nên anh Năng không có chế độ chăm sóc đặc biệt cho bộ lông mày. Mỗi sáng, anh chỉ vuốt tay, dùng lược chải thẳng nếu chúng bị rối sau khi rửa mặt, rồi vén ra sau hai tai.

Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, anh thu hút đông đảo người hiếu kỳ tìm đến tận nơi để xem và tìm hiểu. Chứng kiến đôi lông mày dài, cong và rũ xuống hai bên đuôi mắt, nhiều người đùa rằng anh trông như nhân vật bước ra từ phim võ hiệp.

Anh khẳng định, lông mày của mình phát triển tự nhiên không có sự can thiệp của hóa chất, kỹ thuật ghép, nối. Ảnh: Hà Nguyễn

Gần đây, có một người nổi tiếng trên mạng xã hội đến tìm gặp, kiểm tra cặp lông mày dài bất thường của anh Năng.

Sau khi quan sát, dùng tay vuốt, kéo để thử độ bền, người này dùng thước để đo chiều dài cặp lông mày. Kết quả cho thấy, chiều dài nhiều sợi lông mày của anh Năng đạt 23cm.

Với kết quả này, anh Năng cho rằng, bộ lông mày của mình đã vượt qua ông Zheng Shusen (người Trung Quốc), người chính thức được công nhận có lông mày dài nhất thế giới vào năm 2016 khi 80 tuổi với chiều dài 19,1cm.

Để trông gọn gàng, thẩm mỹ, anh vén bộ lông mày dài của mình ra sau hai tai. Ảnh: Hà Nguyễn

Dù vậy, anh Năng cho biết chưa có ý định đăng ký xác lập kỷ lục trong nước hay thế giới, mà chỉ xem đây là nét ngoại hình độc đáo của bản thân.

Người đàn ông 50 tuổi cho hay, bộ lông mày dài khiến anh không ít lần gặp bất tiện trong sinh hoạt. Khi có gió hoặc vận động nhiều, lông mày dễ rủ xuống, che tầm nhìn và dính vào mắt. Vì vậy, anh phải thường xuyên vuốt, chải và vén gọn để tránh vướng víu.

Anh chia sẻ: “Trước đây, tôi từng ngại ngùng vì sở hữu bộ lông mày khác người. Nhưng những năm gần đây, tôi lại cảm thấy vui với đặc điểm khác lạ này”.

"Tuy nhiên, cũng nhờ bộ lông mày, tôi được nhiều người chú ý, thu hút nhiều thực khách đến quán ăn. Không chỉ người trong nước, khách nước ngoài cũng ghé trải nghiệm các món ăn đồng quê, dân dã của Việt Nam tại quán, rồi trò chuyện, tìm hiểu về bộ lông mày độc đáo của tôi.

Nhiều thực khách còn xin chụp ảnh và cho biết rất ngạc nhiên khi thấy người có cặp lông mày dài kỳ lạ như vậy”, anh Năng nói thêm.