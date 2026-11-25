Công an TP Đồng Nai đang xác minh danh tính người đàn ông được phát hiện tử vong trong công viên. Nạn nhân có hình xăm rồng sau lưng và hình xăm bát quái ở mu bàn tay trái.

Ngày 25/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đang xác minh, làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch được phát hiện tại công viên ở phường Long Thành.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 22/11, người dân phát hiện một người đàn ông tử vong trên võng trong chòi tại công viên khu tái định cư Thái Lạc, thuộc khu phố An Lâm, phường Long Thành.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo sự việc đến Công an phường Long Thành.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định nạn nhân khoảng 30-40 tuổi, cao 1,6m, tóc đen dài khoảng 5cm, da sẫm màu, mất 2 răng cửa hàm trên. Thời điểm được phát hiện, người đàn ông cởi trần, mặc quần soóc màu đen. Nạn nhân có hình xăm con rồng sau lưng và hình xăm bát quái ở mu bàn tay trái.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã gửi thông báo đến công an các xã, phường trên địa bàn, đề nghị phối hợp truy tìm thông tin về nhân thân, lai lịch của nạn nhân.

Người dân biết thông tin về nạn nhân có thể liên hệ điều tra viên Thái Bá Dương, Công an phường Long Thành, qua số điện thoại 0984.643.933 hoặc trực tiếp đến trụ sở đơn vị để cung cấp thông tin.