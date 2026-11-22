Một cụ ông tử vong sau khi rơi từ tầng cao xuống đất tại khu vực Ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, Hà Nội. Công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Chiều 22/11, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một cụ ông tử vong tại khu vực Ngõ Quỳnh, phường Bạch Mai, Hà Nội.
Theo thông tin ban đầu, cụ ông được cho là đã rơi từ tầng cao của ngôi nhà xuống đất và tử vong tại chỗ. Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành các biện pháp xử lý và xác minh vụ việc.
Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Công an phường Bạch Mai xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/11. Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ ông.
Danh tính nạn nhân hiện chưa được công bố.
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