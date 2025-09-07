Ngày 7/9, Công an tỉnh Tây Ninh vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cô gái bị sát hại rồi phi tang dưới kênh nước thuộc địa bàn xã Bình Hiệp.

Trưa cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một thi thể phụ nữ (khoảng 30 tuổi) dưới kênh nước chảy qua địa bàn xã Bình Hiệp. Thi thể nạn nhân không còn nguyên vẹn và đang trong quá trình phân hủy. Vụ việc lập tức được trình báo đến cơ quan công an.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, danh tính nghi can đã được khoanh vùng và trong một thời gian ngắn, các trinh sát đã khống chế, bắt giữ Nguyễn Thành Nhã (51 tuổi, ngụ Tây Ninh) đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Công an phong toả khu vực phát hiện thi thể cô gái không nguyên vẹn dưới kênh. Ảnh: MĐ.

Bước đầu, nghi can khai có chung sống như vợ chồng với chị T.T.Đ (32 tuổi, ngụ Tây Ninh) tại một phòng trọ gần cầu An Hạ thuộc xã Hựu Thạnh từ tháng 1/2025 đến nay.

Trong quá trình này, Nhã biết chị Đ. có quan hệ yêu đương với nhiều người khác nên thường xuyên khuyên can. Đỉnh điểm của sự việc vào khoảng 19h ngày 29/8, Nhã bắt gặp chị Đ. cùng người đàn ông khác đi ra từ nhà nghỉ. Sau đó, tại phòng trọ, Nhã tiếp tục nói chuyện, khuyên nhủ nhưng chị Đ. không nghe.

Đến khoảng 23h cùng ngày, mâu thuẫn bùng phát. Chị Đ. được cho là đã dùng dao tấn công Nhã. Nhã đưa tay trái lên đỡ, chụp được dao và dùng tay phải đánh mạnh vào sau đầu của chị Đ., khiến nạn nhân ngất xỉu và tử vong sau đó.

Sau khi biết chị Đ. tử vong, Nhã lấy một bao màu đỏ, cho thi thể nạn nhân vào bên trong. Đối tượng sau đó sử dụng chính chiếc xe máy của nạn nhân, chở thi thể đến một kênh nước ở xã Bình Hiệp để phi tang.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.