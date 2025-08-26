Ngày 26/8, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Dương Thị Hằng (25 tuổi, ngụ Đồng Tháp), Phan Thị Quế Chi (30 tuổi, ngụ Cần Thơ) cùng mức án 13 năm tù; Nguyễn Lê Tuấn Anh (27 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 12 năm tù; Vy Liêm Quân (30 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 11 năm tù cùng về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, 3 bị cáo khác cũng phải lãnh từ 8-10 năm tù.

Theo cáo buộc, tháng 5/2023, chị Đinh Thị Như Y. có quan hệ tình cảm với anh Trần Quốc H. Đến ngày 11/6/2023, Phan Thị Quế Chi sử dụng tài khoản Facebook của mình nhắn tin cho chị Y. để hỏi về mối quan hệ giữa chị với anh H., đồng thời cho biết Chi là người yêu cũ của anh H. Từ đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Từ ngày 15-19/6/2023, chị Y. liên tục nhận được các tin nhắn có nội dung chửi bới, hẹn gặp để giải quyết mâu thuẫn từ tài khoản Facebook của Phạm Duy Lộc và Dương Thị Hằng. Chị Y. đã kể lại sự việc với chị Nguyễn Thị Hồng Kh. và nhờ chị Kh. giúp giải quyết. Chị Kh. nhận lời và kêu chị Y. hẹn Hằng, Chi, Lộc tới nhà chị Kh. nói chuyện.

Tối ngày 19/6/2023, Chi, Hằng, Lộc, Nguyễn Thiên Ân, Vy Liêm Quân, Nguyễn Lê Tuấn Anh và Hồ Thị Kim Nhi cùng ăn uống tại tỉnh Bình Dương (cũ). Tại đây, Chi kể lại mâu thuẫn với chị Y. và cho biết đang hẹn gặp nhau để giải quyết. Nghe xong, cả nhóm đồng ý đi gặp chị Y. cùng với Chi.

Khoảng 8h ngày 20/6/2023, Nguyễn Thiên Ân điều khiển xe ô tô chở cả nhóm đem theo hung khí gồm rựa, dao Thái Lan đi đến điểm hẹn để đánh chị Y.

Tới đầu hẻm nhà chị Kh., Ân dừng xe, cả nhóm lấy hung khí xuống xe vào nhà chị Kh. Vào tới nơi, vừa thấy chị Hòa Thị H. và chị Kh., nhóm của Chi lớn tiếng hỏi "Con Y. có ở đây không", chị H. trả lời "Ở đây không có ai là Y." và không biết Y. là ai. Nghe xong, Hằng lập tức cầm dao xông đến đâm trúng vào vùng hố thượng đòn phải của chị H. Bị thương, chị H. bỏ vào nhà, ngồi xuống ghế rồi ngất xỉu, gục mặt xuống bàn.

Thấy vậy, Chi xông đến dùng tay đánh nhiều cái vào lưng, đầu chị H., rồi lấy ấm trà bằng sứ đập vào đầu chị. Hằng tiếp tục cầm dao xông tới đâm chị H. liên tục vào khắp cơ thể nạn nhân.

Chứng kiến vụ việc, chị Kh. và anh Vũ Trường G. chạy đến can ngăn thì bị Lộc và Hằng dùng dao tấn công nên cả 2 hoảng sợ bỏ chạy. Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy khỏi hiện trường.

Khi nhóm côn đồ bỏ đi, chị Kh. vội đưa chị H. đi cấp cứu, còn anh G. tới cơ quan công an trình báo.

Ngay sau đó, nhóm của Chi lần lượt bị bắt giữ. Toàn bộ hành vi của các bị cáo đã bị camera an ninh tại nhà chị Kh. ghi lại.

Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Các bị cáo khai, không có mâu thuẫn với nạn nhân, việc đâm chém chị H. là do nhận nhầm người.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác, gây mất trật tự, cần phải xử lý nghiêm răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.