Sau khi đi xe máy ngược chiều, xảy ra va chạm với ô tô, người đàn ông bóp cổ, đánh tài xế ô tô khiến nạn nhân bị choáng, phải nhập viện thăm khám.

Ngày 14/10, Công an phường An Hội, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang xác minh vụ việc người đàn ông có hành vi đánh người sau va chạm giao thông xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, trên đường 30/4, thuộc khu phố 1, phường An Hội, anh N.T.B. (32 tuổi, trú phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy đi ngược chiều, xảy ra va chạm với ô tô do anh T.M.Đ. (48 tuổi, trú phường Bến Tre) điều khiển theo chiều đường quy định.

Công an phường An Hội đang xác minh vụ người đàn ông đánh người sau va chạm giao thông. Ảnh: Chụp màn hình

Sau va chạm, anh B. dùng tay bóp cổ và đánh anh Đ. khiến nạn nhân bị choáng. Anh Đ. sau đó được đưa đến Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu để thăm khám, điều trị.

Hiện trường vụ va chạm giao thông. Ảnh: Công an phường An Hội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường An Hội đã phân công lực lượng xác minh, làm việc với những người liên quan để làm rõ diễn biến vụ việc.

Công an phường An Hội cho biết, vụ việc được phản ánh trên mạng xã hội thông qua đoạn clip ghi lại hiện trường, khi lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường.

Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giữ bình tĩnh, ứng xử văn minh khi xảy ra va chạm, không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn.