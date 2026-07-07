Chiều 7/7, liên quan vụ người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông tại phường Phú Lợi (TPHCM), lãnh đạo UBND phường cho biết công an đã xác định được danh tính người này và mời làm việc để xác minh, xử lý theo quy định.

Người đàn ông đạp vào đầu cô gái sau va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Theo báo cáo của Công an phường Phú Lợi, người đàn ông có hành vi đạp vào đầu cô gái là K.Q.P. (SN 1981, ngụ phường Phú Lợi), sống gần khu vực xảy ra vụ việc.

Ngay sau khi nắm thông tin, Công an phường Phú Lợi đã tiến hành xác minh, trích xuất camera an ninh quanh hiện trường để làm rõ diễn biến vụ việc.

Đến khoảng 16h30 cùng ngày, công an đã mời ông P. và cô gái liên quan đến trụ sở để làm việc, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Theo tìm hiểu, cô gái bị đạp vào đầu là Đ.H.T., sinh viên một trường đại học trên địa bàn phường Phú Lợi.

Trao đổi với PV VietNamNet, T. cho biết sáng 7/7, khi điều khiển xe máy trong một con hẻm trên đường 30 Tháng 4, do thiếu quan sát nên xảy ra va chạm với xe máy do ông P. điều khiển, phía sau chở theo một trẻ nhỏ.

Theo lời kể của T., sau cú va chạm, cả hai cùng ngã xuống đường, chiếc mũ bảo hiểm của cô bị văng khỏi đầu. Khi đang trong tình trạng choáng váng, ông P. bất ngờ tiến đến dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu.

Sự việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân có mặt can ngăn và hỗ trợ. Sau đó, T. được người thân đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 9h ngày 7/7, người đàn ông chạy xe máy chở theo một trẻ nhỏ lưu thông trong hẻm đường 30 Tháng 4 (phường Phú Lợi, TPHCM) thì va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển tại một giao lộ trong hẻm.

Sau cú va chạm, cả hai cùng ngã xuống đường. Khi cô gái nằm dưới đường, mũ bảo hiểm văng khỏi đầu, người đàn ông bất ngờ tiến đến dùng chân đạp mạnh vào vùng đầu nạn nhân.

Chưa dừng lại, người này còn liên tục chửi bới, đe dọa cô gái và hăm dọa cả người đi đường khi họ đến can ngăn. Chỉ khi nhiều người dân tập trung tại hiện trường, người đàn ông mới dừng lại rồi rời đi.