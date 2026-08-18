Chiều 18/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ hình sự Đinh Văn Luyến (45 tuổi, ngụ xã Cái Ngang) để điều tra hành vi dùng xích sắt đánh đồng nghiệp bị thương nặng.

Nghi phạm Luyến tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, Luyến làm bảo vệ tại một chi nhánh ngân hàng ở phường Long Châu.

Tối 16/8, Luyến đi xe máy đến trụ sở nhận ca nhưng trễ khoảng 20 phút. Lúc này, anh T.T.N. (49 tuổi, ngụ phường Phước Hậu) đang chờ giao ca nên trách móc Luyến.

Luyến khai do xe hết xăng nên đến muộn và trước đó đã gọi điện báo cho Tổ trưởng tổ bảo vệ. Tuy nhiên, hai người sau đó tiếp tục tranh cãi.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.X

Trong lúc tranh cãi, Luyến lấy sợi xích kim loại dùng để khóa bánh xe, tiến đến đánh anh N.

Luyến dùng tay trái đánh vào mặt đồng nghiệp, tay phải cầm xích đánh trúng vùng đầu. Hai người tiếp tục cự cãi, Luyến sau đó dùng xích đánh nhiều lần vào vùng trán, mặt và sau gáy anh N., khiến nạn nhân bất tỉnh.

Anh N. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an phường Long Châu và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra.

Sau khi gây án, Luyến đến cơ quan công an đầu thú và thừa nhận hành vi.