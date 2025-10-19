Theo thông tin được trang ANSA đăng tải hôm 13/10, lực lượng cảnh sát tài chính Guardia di Finanza, đã hoàn tất hồ sơ vụ việc và gửi lên cơ quan công tố, cáo buộc một người đàn ông 70 tuổi, cư trú tại Arzignano (tỉnh Vicenza), tội danh lừa đảo gây thiệt hại cho nhà nước.

Ảnh minh họa: CDC/Unsplash

Trích dẫn hồ sơ của INPS và INAIL - 2 cơ quan an sinh và bảo hiểm tai nạn lao động của Italia, cho thấy đối tượng này được hưởng trợ cấp dành cho người khiếm thị hoàn toàn từ năm 1972.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của Guardia di Finanza, sau khi tiến hành các biện pháp đối chiếu dữ liệu và theo dõi trong nhiều tháng, thực tế, người đàn ông trên có thể chủ động hoàn toàn trong sinh hoạt hằng ngày như: tự làm vườn với các dụng cụ sắc bén và nguy hiểm; tự đi chợ, chọn lựa sản phẩm rau củ quả một cách cẩn thận; có thể thanh toán bằng tiền mặt lấy từ ví của chính mình.

Những bằng chứng này được củng cố thêm bằng kết luận chuyên môn từ một giám định y khoa do các chuyên gia độc lập thực hiện.

Ngay lập tức, hơn 200.000 Euro (6,1 tỷ đồng) trợ cấp bất hợp pháp mà người đàn ông này nhận trong 5 năm gần nhất đã bị đưa vào diện điều tra thuế.

Theo nhiều trang tin địa phương, tổng số tiền trợ cấp và an sinh mà người đàn ông "giả mù" này chiếm đoạt của nhà nước trong suốt 53 năm lên tới hơn 1 triệu Euro (30 tỷ đồng).

Guardia di Finanza đã yêu cầu các cơ quan liên quan ngừng chi trả mọi khoản trợ cấp và chế độ an sinh mà người đàn ông này đang hưởng. Đồng thời việc điều tra vẫn đang được tiếp tục và mở rộng để xác định mức thiệt hại tới ngân sách nhà nước do người đàn ông này gây ra.