Ngày 2/11, tại cánh đồng thuộc thôn Đỗ Tống, thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) xảy ra một sự việc khiến nhiều người bàng hoàng, trang QQ đưa tin.

Cụ thể, ông Lý (63 tuổi), bất ngờ bị cuốn vào trục máy gieo hạt đang hoạt động. Ngay lập tức, anh Tống Quốc Dân (46 tuổi), bị khiếm thính cấp 2, lao ra cứu người. Trong lúc kéo ông Lý ra, chân trái của anh Tống không may bị máy cuốn, đứt tại chỗ.

Dù vậy, trong thời khắc đó, anh Tống không hề có ý định lùi bước. Người đàn ông chỉ nghĩ rằng: "Đứng trước sinh mạng của một người, mất một chân cũng không là gì cả". Cuối cùng, ông Lý được cứu trong tình trạng xây xước nhẹ.

Gia đình ông Lý sau đó đã đến bệnh viện và quỳ xuống để bày tỏ lòng biết ơn đối với ân nhân cứu mạng.

Gia đình ông Lý quỳ xuống cảm ơn vợ chồng anh Tống vì ơn cứu mạng. Ảnh: QQ.

Đại diện gia đình ông Lý cho biết: "Dù có cảm ơn thế nào cũng không bù nổi ơn cứu mạng. Nếu không phải vì anh ấy dũng cảm cứu người thì cũng đã không mất một chân. Cả đời này chúng tôi sẽ không quên ơn người hùng ấy".

Trang QQ đưa tin, anh Tống Quốc Dân hiện có 2 con nhỏ. Khi biết mình mất cẳng chân trái và sau này gánh nặng gia đình sẽ dồn lên vai người vợ, anh đã cảm thấy có lỗi và nói: "Em đừng trách anh".

Vợ anh đáp lại: "Anh đã làm việc tốt, bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ làm như vậy. Em ủng hộ anh".

Hiện nay, chính quyền địa phương nơi anh Tống sinh sống đã giúp người đàn ông nộp hồ sơ xin được trợ cấp, đồng thời việc khen thưởng "dũng cảm cứu người" cũng đang được xem xét.

Cộng đồng mạng đã bày tỏ sự ngưỡng mộ hành động của ông bố 2 con: "Kính phục người anh hùng thật thà và vĩ đại!"; "Người tốt sẽ được bình an, chúc anh sớm hồi phục!"...

"Không lời hoa mỹ nào có thể diễn tả hành động anh hùng này. Trong phút sinh tử, người đàn ông khiếm thính đã dùng chính bản thân để cứu mạng người khác, hình ảnh ấy sẽ khắc sâu trong lòng mọi người mãi mãi", một người viết.