Lời tòa soạn: Giữa nhịp sống hối hả, có những người phụ nữ lặng lẽ sống đẹp theo cách riêng. Họ là những người mẹ dạy con bằng tình thương và nhân ái, là cô gái miệt mài gieo điều tốt giữa đời thường, hay người khởi nghiệp mang lại giá trị cho cộng đồng... Mỗi người một câu chuyện, một hành trình đáng trân trọng. “Chuyện của phụ nữ hôm nay” - tuyến bài của VietNamNet - mời bạn đón đọc, để cùng lan tỏa những điều bình dị mà đầy cảm hứng.

Chị Trần Thị Hiền (SN 1979, hiện sống và làm việc tại Hà Nội) tham gia hiến máu tình nguyện lần đầu tiên vào tháng 3/2014, theo chương trình hiến máu giúp đỡ các bệnh nhân tai nạn giao thông do cơ quan phát động.

Thời điểm đó, chị chưa hiểu nhiều về hoạt động hiến máu tình nguyện, thấy kim tiêm còn hồi hộp tới nỗi mắt nhắm chặt.

Song, khi biết đây là việc làm ý nghĩa, có thể mang lại hi vọng sống cho nhiều bệnh nhân, chị cảm thấy xúc động và tự nhủ sẽ cố gắng thực hiện nghĩa cử cao đẹp này thêm nhiều lần nữa.

“Sau lần đó, tôi chủ động tìm hiểu thêm thông tin trên website của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và biết có thể hiến máu toàn phần hoặc hiến thành phần máu (còn gọi là hiến tiểu cầu).

Chỉ cần đủ ngày, đủ điều kiện cho phép là tôi lại đến địa điểm hiến máu ở gần nhà hoặc gần cơ quan để đóng góp chút sức lực nhỏ bé”, chị Hiền nói.

Từ hoạt động hiến máu lần đầu năm 2014, chị Hiền dần trở thành "vị khách" thường xuyên có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương suốt hơn 1 thập kỷ qua. Ảnh: NVCC

Trung bình cứ 3 tuần, chị Hiền lại tới viện một lần để kiểm tra và hiến tiểu cầu.

Đợt dịch Covid-19 những năm 2020-2022 là giai đoạn duy nhất lịch hiến máu, hiến tiểu cầu của người phụ nữ quê Ninh Bình (tỉnh Nam Định cũ) bị gián đoạn do nơi ở bị cách ly, phong tỏa.

Tuy nhiên, khi hết thời gian cách ly, chị lại tranh thủ tới các điểm hiến máu.

Hơn 11 năm qua, chị Hiền đã tham gia hoạt động ý nghĩa này 91 lần. Trong đó, chị hiến máu toàn phần 17 lần (15 lần hiến máu tình nguyện ở Viện Huyết học - Truyền máu Trung Ương, 2 lần hiến máu cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức) và hiến tiểu cầu 74 lần.

“Khoảng cách tối thiểu giữa hai lần hiến máu toàn phần là 84 ngày, với hiến tiểu cầu là 21 ngày.

Vì hiến tiểu cầu có thể thực hiện thường xuyên hơn và phù hợp với thể trạng của tôi, nên tôi lựa chọn hình thức này để tham gia đều đặn”, người phụ nữ 46 tuổi bày tỏ.

Bộ sưu tập giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện mà chị Hiền giữ lại trong hơn 11 năm qua. Ảnh: NVCC

Chị Hiền nhớ nhất lần hiến máu cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức năm 2018. Nạn nhân là một người đàn ông gặp tai nạn nghiêm trọng, nhưng không ai trong gia đình có nhóm máu phù hợp để hiến. Một người thân của nạn nhân, vốn biết chị Hiền thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, đã lập tức gọi điện nhờ giúp đỡ.

Thấy tình huống khẩn cấp, chị Hiền xin nghỉ làm giữa chừng, vội vàng di chuyển vài cây số tới bệnh viện.

“Anh ấy bị tai nạn rất nặng, người đi đường còn tưởng không qua khỏi nên rải tiền khắp nơi. May mắn, nạn nhân đã được cấp cứu và truyền máu kịp thời nên vượt qua cơn nguy kịch, dần hồi phục.

Sau đó, gia đình anh ấy tìm gặp tôi để cảm ơn và ngỏ ý gửi quà, nhưng tôi từ chối, không nhận bất cứ thứ gì ngoài tấm lòng. Tôi nghĩ ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy, vì cứu người là quan trọng nhất”, chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền biết từng đơn vị máu hay khối tiểu cầu đều vô cùng quý giá

Duy trì lối sống khoa học, lành mạnh để hiến máu

Chị Hiền cho biết, hàng ngày chị chú ý ăn uống đủ chất, nhất là các loại thực phẩm giàu sắt và vitamin để đảm bảo sức khỏe ổn định, từ đó có thể duy trì việc hiến máu thường xuyên và lâu dài.

Ngoài ra, chị còn duy trì thói quen đi bộ, tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày để cơ thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. Trước ngày hiến máu, chị cũng nghỉ ngơi đầy đủ và uống nhiều nước để có được thể trạng tốt nhất.

"Có lần tôi đến bệnh viện nhưng không được hiến vì huyết tương đục, không lấy được tiểu cầu do buổi trưa ăn nhiều chất đạm. Lúc đó tôi thấy rất hụt hẫng.

Sau nhờ được các bác sĩ tư vấn, tôi có thêm kinh nghiệm. Đến gần ngày đi hiến máu, tôi sẽ hạn chế sử dụng các loại đồ ăn nhiều chất đạm như thịt, trứng, sữa, cá...", chị kể.

Mỗi năm, chị Hiền có thể hiến máu toàn phần tối đa 4 lần và hiến tiểu cầu 17

-18 lần. Chị tham gia theo cả hai cách vì muốn được hiến máu đều đặn hơn, thậm chí còn động viên bạn bè, người quen cùng góp sức vào hoạt động ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Người phụ nữ làm trong lĩnh vực sự kiện ở Hà Nội cũng tiết lộ, dù công việc bận rộn nhưng chị thường tranh thủ đầu giờ của buổi làm việc để đi hiến máu hoặc tiểu cầu.

Chị cũng cố gắng sắp xếp việc cơ quan, gia đình để không bỏ lỡ lịch hiến máu. Một số lần được nghỉ phép, gia đình dự định về quê nhưng nếu trùng với ngày hiến, chị cũng sẽ dời lịch, thu xếp tham gia hiến máu xong mới về.

Nhiều đợt huy động gấp cho các ca mổ cấp cứu, chị cũng không ngần ngại ngừng việc giữa chừng để tranh thủ tới bệnh viện hiến máu, sau đó nhanh chóng quay về tiếp tục công việc.

May mắn, chị luôn được lãnh đạo cơ quan, đồng nghiệp và gia đình ủng hộ, tạo điều kiện tối đa để có thể tham gia hoạt động ý nghĩa.

Với những đóng góp của bản thân, chị Hiền nhiều lần được mời tham dự lễ tri ân những người hiến tiểu cầu và máu tại Hà Nội. Ảnh: NVCC

Xúc động trước việc làm của mẹ, con gái chị - Phạm Thảo Nhi (SN 2006) cũng hào hứng đăng ký hiến máu khi đủ 18 tuổi.

Sau 1 năm, Thảo Nhi đã tham gia hiến máu 5 lần và vẫn tiếp tục thực hiện nghĩa cử cao đẹp mà bản thân được truyền cảm hứng từ mẹ.

"Khi tới hiến máu tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, tôi gặp rất nhiều bệnh nhi và bệnh nhân lớn tuổi đang từng ngày vượt qua cơn đau để chống chọi với các căn bệnh về máu.

Sau những lần như vậy, tôi càng quyết tâm phải hiến máu nhiều hơn để có thể níu giữ những tâm hồn đẹp ở lại với cuộc đời, giúp họ có cơ hội sống và thực hiện ước mơ, hoài bão", chị Hiền trải lòng.