Tới thăm căn bếp của gia đình ông Richie Crider (55 tuổi, Washington, Mỹ), nhiều người không khỏi ngạc nhiên khi thấy đầy ắp các loại gia vị Việt Nam như: nước mắm, mắm tôm, gừng, sả, nước sốt bò kho,…

"Nhiều năm nay, hương vị món ăn Việt xuất hiện một cách tự nhiên và thường xuyên trong bữa ăn của gia đình tôi. Nếu làm món bò hầm, tôi sẽ thiên về hương vị bò kho. Khi làm món sườn nướng, tôi cũng thích kiểu sườn nướng đậm mùi sả, mỡ hành trong cơm tấm Việt Nam", ông Richie chia sẻ.

"Vợ chồng tôi thường bắt đầu ngày mới với ly cà phê sữa đá. Chúng tôi từng không nghiện cà phê nhưng mọi thứ thay đổi khi biết đến cà phê Việt Nam", ông kể thêm.

Richie Crider là một nhà văn, biên tập viên và từng làm chủ một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ăn uống tại Mỹ. Ông hiện sở hữu kênh TikTok gần 200.000 người theo dõi, thường xuyên chia sẻ cảm nhận về các món ăn, nhà hàng Việt Nam ở Mỹ.

Điều bất ngờ, ông Richie chưa từng tới Việt Nam và cũng không có bất cứ người thân nào là người Việt. Tình yêu với ẩm thực Việt Nam của ông bắt nguồn từ gia đình hàng xóm là người Việt.

Ông Richie Crider thường xuyên chia sẻ tình yêu với ẩm thực Việt Nam. Ảnh: NVCC

"Không ngờ ẩm thực Việt Nam ngon đến thế"

Năm 2012, sau khi cha qua đời, ông Richie chuyển về sống tại Maryland cùng mẹ. Trên con phố nhỏ có nhiều gia đình người Việt, ông được hàng xóm đón tiếp thân thiện.

Một buổi tối, vợ chồng người Việt, ông Dũng - bà Tina, mời ông sang ăn tối với các món như chả giò, bún bò Huế. “Hương vị hoàn toàn khác phở, đậm đà, thơm nồng. Tôi đặc biệt thích nước dùng mùi sả cùng miếng tiết mềm, móng giò béo,” Richie kể.

Sau này, hai gia đình Việt - Mỹ trở nên gắn bó đặc biệt. Mỗi khi nấu món ngon như bún, phở, vịt quay, chả nem…, ông Dũng thường mang sang biếu vợ chồng ông Richie.

“Khi rảnh, chúng tôi cùng xem video về ẩm thực, du lịch Việt Nam trên YouTube. Mỗi lần tôi khen món nào, họ lại làm đúng món đó để tôi thưởng thức,” ông Richie kể.

Càng về sau, món ăn càng đa dạng với bún riêu, bún ốc, canh chua cá…, giúp ông hiểu hơn về văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Ông Richie và người hàng xóm Việt Nam tốt bụng, nấu ăn ngon. Ảnh: NVCC

Món khiến Richie ấn tượng nhất là bánh xèo. Ông thích thú khi thấy hàng xóm đổ bột vào chảo nóng, thêm thịt, tôm, giá rồi khéo léo gập lại. Ông còn được hướng dẫn cuốn bánh với rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt. “Cắn miếng bánh giòn, thơm, tươi mát, tôi có cảm giác hương vị bùng nổ trong miệng, ăn không thể dừng lại được”, Richie chia sẻ.

Nhiều lần, ông cùng vợ và con gái nhờ gia đình hàng xóm nấu phở, hủ tiếu, bún cho đồng nghiệp. “Mỗi khi ai đó khen ngon, tôi rất vui vì có thể giới thiệu sức hấp dẫn của ẩm thực Việt”, ông nói.

Vợ chồng ông Richie đều đã thành "fan hâm mộ" đồ ăn Việt. Ảnh: NVCC

Hạnh phúc khi được giới thiệu món Việt

Sau đó, vợ chồng ông Dũng chuyển đến Houston, cách nơi ở cũ gần 22 giờ lái xe, khiến ông Richie rất buồn. Trước ngày chia tay, ông tranh thủ học cách nấu những món Việt cơ bản.

Hàng xóm đã dẫn ông đi tìm nguyên liệu tại các cửa hàng nhỏ chuyên bán thực phẩm Việt. “Họ chỉ tôi loại nước mắm ưa dùng, các loại thảo mộc, cả những phần thịt ngon khó tìm trong siêu thị Mỹ. Thậm chí chúng tôi còn tìm được tiết vịt, ốc để nấu bún bò Huế, bún ốc”, ông Richie kể.

Sau khi hàng xóm chuyển đi, hai gia đình vẫn thường xuyên gọi điện, vợ chồng ông Dũng tiếp tục hướng dẫn Richie nấu ăn từ xa.

Ông làm theo những gì đã học, ưu tiên nguyên liệu tươi và chế biến chậm, như phở bò phải ninh nhiều giờ ở lửa nhỏ. “Quá trình này giúp tôi rèn sự kiên nhẫn”, Richie chia sẻ.

Ngoài ra, ông còn giao lưu với cộng đồng người Việt, ghé các nhà hàng và tham gia sự kiện văn hóa Đông Nam Á. Richie tự tin có thể cuốn “10 chiếc nem đều như một” và nấu thành thạo nhiều món như bò sốt vang, cơm rang, bún chả.

Ông Richie thích thú học cách nấu món Việt. Ảnh: NVCC

Vài năm trước, Richie Crider lập một kênh TikTok mang tên "Chú Giàu" (từ "Giàu" bắt đầu từ "Rich" trong tên tiếng Anh của ông). Kênh chia sẻ câu chuyện về những người Việt tốt bụng, thân thiện ở Mỹ, cách họ yêu quê hương và lan tỏa tình yêu đó tới người xung quanh.

"Tôi bất ngờ khi kênh được mọi người đón nhận, thậm chí họ nhiệt tình hướng dẫn tôi cách thưởng thức, nấu nướng đúng hơn", ông Richie chia sẻ.

"Nhưng có lẽ điều lớn nhất tôi học được từ những người bạn Việt Nam là tình yêu đất nước, gắn kết gia đình và cộng đồng", ông tâm sự.

Richie đang lên kế hoạch cho một chuyến hành trình tới thăm Việt Nam. Ông mong muốn được thưởng thức tô bún bò Huế tại nơi khai sinh ra món ăn này, gặp gỡ người dân thân thiện và thăm thú những cảnh đẹp khắp đất nước Việt Nam.

Linh Trang - Khánh Linh