Bệnh nhân là anh T.T.A, 30 tuổi, trú ở quận Long Biên, Hà Nội, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Anh A. bị đau nhức cơ toàn thân, chuột rút, khát nước dữ dội, choáng váng, da ẩm lạnh, mạch nhanh tới 170 lần/phút và dấu hiệu cô đặc máu nặng. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị say nóng, biến chứng suy thận cấp và tiêu cơ vân dựa trên triệu chứng lâm sàng.

Lập tức, thầy thuốc triển khai điều trị tích cực, không chờ kết quả xét nghiệm: giảm đau, truyền dịch khối lượng lớn để bù nước và điện giải, đồng thời theo dõi sát sao với xét nghiệm 3 giờ/lần.

Kết quả sau đó xác nhận tình trạng suy thận cấp (creatinine và urê máu tăng cao), tiêu cơ vân (CK tăng mạnh), kèm theo hạ kali máu và rối loạn thăng bằng kiềm toan nghiêm trọng.

Sau 3 giờ truyền 1.700 ml dịch, các chỉ số bắt đầu cải thiện rõ rệt. Đến giờ thứ 8, sau khi đã bù tổng cộng 4.000 ml dịch, bệnh nhân hết toan chuyển hóa và tiểu được trở lại.

Đến ngày 6/6, sau 3 ngày điều trị, tình trạng anh A. đã ổn định, chức năng thận phục hồi tốt, lượng nước tiểu bình thường. Tuy nhiên, tình trạng tiêu cơ vân vẫn cần theo dõi và điều trị tiếp. Các bác sĩ đang theo dõi sát chỉ số CK và LDH để đảm bảo bệnh nhân không gặp biến chứng lâu dài.

Bệnh nhân cho biết, ngày xảy ra sự việc, anh làm việc trong xưởng sản xuất từ 13-16h, trong điều kiện thời tiết oi nóng 39-40 độ C. Trong ca làm việc, do không uống đủ nước, điều kiện nơi làm việc thông gió kém, anh vã nhiều mồ hôi, đau mỏi cơ tay chân, cuối cùng dẫn đến chuột rút nghiêm trọng.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Toản, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, cho biết say nóng là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa nhiệt độ do tiếp xúc với nhiệt độ cao và/hoặc gắng sức kéo dài. Khi cơ chế điều nhiệt quá tải, hệ thần kinh trung ương bị rối loạn. Nếu không được xử lý kịp thời, say nóng có thể tiến triển thành sốc nhiệt, đe dọa tính mạng.

Nguyên nhân gây ra say nóng thường do bệnh nhân không bổ sung đủ nước khi trời nắng nóng, làm việc trong môi trường kém thông gió, tiếp xúc trực tiếp với nắng trong thời gian dài. Độ ẩm không khí từ 60% trở lên cũng làm giảm khả năng bốc hơi mồ hôi, khiến cơ thể khó tỏa nhiệt.