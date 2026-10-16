Người đàn ông 53 tuổi sau khi ăn tiết canh đã nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng, suy đa tạng và rối loạn đông máu nghiêm trọng.

Từ đầu tháng 10, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) tiếp nhận 4 trường hợp nhiễm liên cầu lợn được xác định bằng xét nghiệm nuôi cấy. Các bệnh nhân đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến lợn hoặc sản phẩm từ lợn.

Ông P.T.S (53 tuổi, ở Hải Phòng), có thói quen ăn tiết canh. Khoảng hai ngày trước khi nhập viện, ông S. ăn tiết canh, sau đó đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần, mệt mỏi, tụt huyết áp.

Tại cơ sở y tế ban đầu, người bệnh được xác định sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và phải sử dụng thuốc vận mạch trước khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: BSCC.

Khi nhập Khoa Cấp cứu, ông S. trong tình trạng nguy kịch, ý thức lú lẫn, kích thích, nổi vân tím toàn thân, mạch nhanh, huyết áp khó đo. Xét nghiệm cho thấy chỉ số viêm tăng rất cao, suy đa cơ quan nặng nề.

Trước diễn biến nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu, đặt nội khí quản, thở máy, phối hợp thuốc vận mạch, kháng sinh và tiến hành lọc máu liên tục ngay.

Theo ThS.BSNT Nguyễn Đức Minh - Khoa Cấp cứu, bệnh liên cầu lợn do vi khuẩn Streptococcus suis gây ra. Vi khuẩn có thể tồn tại ở lợn không có biểu hiện bệnh rõ ràng. Người có nguy cơ nhiễm bệnh khi tiếp xúc với máu, dịch tiết của lợn mang vi khuẩn, đặc biệt qua vết thương trên da, ăn tiết canh, thịt lợn sống, tái và các sản phẩm chưa được nấu chín kỹ.

Ở người, bệnh thường biểu hiện dưới hai thể nghiêm trọng là viêm màng não và nhiễm khuẩn huyết. Bệnh không chỉ đe dọa tính mạng trong giai đoạn cấp mà còn có thể để lại di chứng như giảm thính lực, tổn thương thần kinh hoặc hoại tử đầu chi.

Để phòng bệnh liên cầu lợn, người dân tuyệt đối không ăn tiết canh, không sử dụng thịt lợn sống hoặc chưa được nấu chín kỹ. Người chăn nuôi, giết mổ và chế biến thịt lợn cần sử dụng găng tay, ủng, trang phục bảo hộ; che kín các vết thương ngoài da và tránh tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của động vật. Không tự ý giết mổ, sử dụng lợn ốm hoặc chết không rõ nguyên nhân.

Đặc biệt, những người có tiền sử ăn tiết canh, thịt lợn chưa chín hoặc tiếp xúc với lợn nếu xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu dữ dội, nôn, lú lẫn, rối loạn ý thức, tiêu chảy hoặc xuất hiện các ban xuất huyết bất thường cần đến cơ sở y tế ngay. Khi thăm khám, người bệnh cần thông báo rõ tiền sử ăn uống và tiếp xúc với lợn để bác sĩ có cơ sở định hướng chẩn đoán, điều trị kịp thời.