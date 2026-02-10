Trưa 10/2, thông tin với VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Yên Sơn (Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện người đàn ông khoảng 30 tuổi (chưa rõ danh tính) để lại xe ô tô bên hồ có ý định tự tử.

Xe ô tô cùng tài sản và tờ giấy 'tuyệt mệnh' được người dân phát hiện. Ảnh: NDCC

Trước đó, vào sáng cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một xe ô tô con hiệu Camry mang BKS 30F-407.XX cùng tờ giấy với nội dung: "Thấy xác tôi xin báo...” ở khu vực hồ Đập Trời (xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan cũ). Người dân đã gọi điện trình báo chính quyền địa phương.

Lúc này, người dân cũng phát hiện người đàn ông đang loanh quanh ở khu vực hồ này nên đã gọi điện theo số điện thoại ghi trên tờ giấy để lại trên xe ô tô.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tại hiện trường làm việc với các bên liên quan.

Hiện người đàn ông đã được người thân ở phường Hoa Lư (Ninh Bình) đón về nhà.